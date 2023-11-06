СБОРНАЯ КОМАНДА СУХУМА – ПОБЕДИТЕЛЬ XVII ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ ИГРАХ «АИААИРА»
Новости Понедельник, 06 ноября 2023 16:49
Сухум. 6 ноября 2023. Абхазия-Информ. По результатам XVII военно-спортивной игры «Аиааира» сборная команда г. Сухум заняла первое место.
Второе место у команды Гагрского района, третье – у Гулрыпшского района.
Начальник Управления образования Администрации Сухума Астанда Таркил поздравила и поблагодарила ребят за победу. В завершение игр победителям вручены кубки, грамоты и медали участников военно-спортивных игр, а также футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи.