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Абхазия Информ

СБОРНАЯ КОМАНДА СУХУМА – ПОБЕДИТЕЛЬ XVII ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ ИГРАХ «АИААИРА»

Новости Понедельник, 06 ноября 2023 16:49
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СБОРНАЯ КОМАНДА СУХУМА – ПОБЕДИТЕЛЬ XVII ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ ИГРАХ «АИААИРА»

Сухум. 6 ноября 2023. Абхазия-Информ. По результатам XVII военно-спортивной игры «Аиааира» сборная команда г. Сухум заняла первое место.

Второе место у команды Гагрского района, третье – у Гулрыпшского района.

Начальник Управления образования Администрации Сухума Астанда Таркил поздравила и поблагодарила ребят за победу. В завершение игр победителям вручены кубки, грамоты и медали участников военно-спортивных игр, а также футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 06 ноября 2023 16:51

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