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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ АГТРК С ЮБИЛЕЕМ

Новости Понедельник, 06 ноября 2023 16:53
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ АГТРК С ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 6 ноября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр поздравил руководство и коллектив Абхазской гостелерадиокомпании.

В поздравительном адресе говорится:

Уважаемые друзья, поздравляю вас с юбилеем – 45-летием создания Абхазского телевидения!

Это, без преувеличения, судьбоносное событие стало возможным благодаря национально-освободительному движению и во многом способствовало реализации основных его целей – сохранению абхазского этноса, защите коренных интересов народа и Абхазской государственности.

Представители нескольких поколений работников национального телевидения, объединенные общей идеей, мужественно и профессионально выполняли свой долг и в советский период, и в тяжелое время войны против народа Абхазии. Вы и ваши коллеги одинаково героически сражались на информационном фронте и в боях.

К глубокому сожалению, на войне как на войне – всегда есть невосполнимые потери. Среди защитников Отечества, отдавших свои жизни во имя будущих поколений, немало ваших коллег. С глубокой благодарностью всегда помним и будем поименно помнить каждого из них.

Не забываем и заслуги тех, кто, выстояв в войну, продолжил трудиться в родном коллективе, с теплотой помним голоса нашей Победы.

Каждый день страна ждет позывные родного Абхазского телевидения, ждет от вас новостей и интересных, содержательных программ. Нет сомнений, что старшее поколение обеспечит преемственность замечательных традиций и профессионального подхода к работе, и вместе с молодыми журналистами, инженерно-техническим персоналом добьется современных стандартов телевизионного вещания.

Примите искренние пожелания благополучия и профессиональных успехов!

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 06 ноября 2023 16:55

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