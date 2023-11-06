АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ АГТРК С ЮБИЛЕЕМ

Это, без преувеличения, судьбоносное событие стало возможным благодаря национально-освободительному движению и во многом способствовало реализации основных его целей – сохранению абхазского этноса, защите коренных интересов народа и Абхазской государственности.

Представители нескольких поколений работников национального телевидения, объединенные общей идеей, мужественно и профессионально выполняли свой долг и в советский период, и в тяжелое время войны против народа Абхазии. Вы и ваши коллеги одинаково героически сражались на информационном фронте и в боях.

К глубокому сожалению, на войне как на войне – всегда есть невосполнимые потери. Среди защитников Отечества, отдавших свои жизни во имя будущих поколений, немало ваших коллег. С глубокой благодарностью всегда помним и будем поименно помнить каждого из них.

Не забываем и заслуги тех, кто, выстояв в войну, продолжил трудиться в родном коллективе, с теплотой помним голоса нашей Победы.

Каждый день страна ждет позывные родного Абхазского телевидения, ждет от вас новостей и интересных, содержательных программ. Нет сомнений, что старшее поколение обеспечит преемственность замечательных традиций и профессионального подхода к работе, и вместе с молодыми журналистами, инженерно-техническим персоналом добьется современных стандартов телевизионного вещания.

Примите искренние пожелания благополучия и профессиональных успехов!