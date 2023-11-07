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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА «АМШЕН»

Новости Вторник, 07 ноября 2023 20:00
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА «АМШЕН»

Сухум. 7 ноября 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в ежегодном фестивале армянской культуры и быта «Амшен» в селе Алахадзы Гагрского района. Глава государства выступил перед участниками праздничного мероприятия с приветственной речью, в которой, в частности, сказано:

«Хочу поприветствовать всех участников фестиваля «Амшен», ставшего уже традиционным, ежегодным ярким и красочным событием в жизни не только армянской общины, но и всего многонационального народа Абхазии.

Вследствие исторических причин мы все стали единым народом Абхазии, вне зависимости от своего происхождения, вне зависимости от нюансов языка, культуры и вероисповедания, все мы – граждане Республики Абхазия, связанные общей историей и общей судьбой.

Армянская община Абхазии имеет длительную и содержательную историю вклада в развитие Абхазии. В советское время на территории нашей страны были открыты десятки сельских и городских армянских школ. Это было отражением роста населения и развития культуры. В настоящее время в независимой Республике Абхазия армянские школы сохранены, работают и вносят свой вклад в лингвистическое и культурное многообразие нашей страны. Эти школы, сегодняшний фестиваль – живое свидетельство того, что армянская община и армянская культура в Абхазии живы и развиваются.

Пользуясь приятной возможностью, хочу отметить, что за заслуги в благородном деле воспитания подрастающего поколения, в педагогической деятельности, мною подписан Указ о присвоении почетного звания «Заслуженный учитель Республики Абхазия»

Джидарян Феликсу Нерсесовичу – учителю физики Яштхуской средней школы №2 им. Баграмянцев; Кейян Еве Ефремовной – директору Мархяулской средней школы; Хамалян Вартуш Смпатовне – учителю начальных классов Амжухской средней школы.

Сегодня также отмечает 75-летний юбилей человек, посвятивший всю свою жизнь армянской общине Абхазии, ее бывший руководитель и вдохновитель, человек, чья деятельность приносит неоценимую пользу всей Республике Абхазия. С большим удовольствием хочу поздравить с юбилеем Хачика Дикрановича Минасян. Желаю сил, здоровья и энергии в его ответственной общественной работе.

Желаю мира и благополучия всей армянской общине Абхазии – с такими людьми, педагогами, общественными и культурными деятелями наша республика становится богаче, красивее и лучше, а весь многонациональный абхазский народ – сильнее и благополучнее».

В праздничном мероприятии приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, первый вице-премьер Джансух Нанба, члены правительства.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Вторник, 07 ноября 2023 20:08

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