ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ В IX МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА

Сухум. 7 ноября 2023. Абхазия-Информ . Делегация из Абхазии, возглавляемая и. о. министра культуры Абхазии Динарой Смыр, примет участие в работе в IX Международного культурного форума, который пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 18 ноября 2023 года.

В состав делегации вошли директор Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба Алхас Чолокуа, генеральный директор Государственного русского театра драмы им. Ф. Искандера Ираклий Хинтба, директор Сухумского государственного музыкального училища им. А. Чичба Нинель Бжания, художественный руководитель Государственного камерного оркестра Республики Абхазия Давид Терзян, начальник отдела международного сотрудничества и взаимодействия со СМИ Министерства культуры Сария Маршан.

В 2023 году Форум вновь станет главным мероприятием для профессионального сообщества – деятелей культуры, руководителей крупнейших культурных организаций страны и мира, ведущих экспертов, а также представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти.

«Культура всегда была, есть и будет основой диалога и связующей нитью между самыми разными странами, народами, мировоззрениями, — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. — Культура опирается на ценности гуманизма и лучшие традиции народов всего мира. Она задает нравственные ориентиры, которые невозможно переоценить. Объединяющая сила культуры способна не только преодолевать различия, но и создавать общее видение будущего, основанного на общечеловеческих идеалах».

Архитектура деловой программы будет состоять из трех блоков: «Познание истории через культуру», «Искусственный интеллект — угроза или благо для культуры», «Традиционная культура как фундамент построения цивилизованного общества».