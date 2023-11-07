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Абхазия Информ

ИМПОРТ МАНДАРИНОВ ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ ВЫРОС П 2,4 РАЗА

Новости Вторник, 07 ноября 2023 20:10
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ИМПОРТ МАНДАРИНОВ ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ ВЫРОС П 2,4 РАЗА

Сухум. 7 ноября 2023. Абхазия-Информ. С начала октября Россия импортировала из Абхазии в 2,4 раза больше мандаринов, чем в 2022 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение отдела статистики Государственного таможенного комитета Абхазии.

«В этом году с начала цитрусового сезона из Абхазии в Россию вывезено 1 908 тонн мандаринов, а в прошлом году в такое же время – 786 тонн», – цитирует агентство начальника отдела Асиду Квициния.

Также отмечается, что в этом году прогнозируемый урожай мандаринов меньше на 20 тысяч тонн, чем в прошлом году. Однако они лучше по качеству.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 07 ноября 2023 20:14

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