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Абхазия Информ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИД АБХАЗИИ

Новости Вторник, 07 ноября 2023 20:15
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 7 ноября 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел Республики Абхазия под председательством министра иностранных дел Инала Ардзинба при участии чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Михаила Шургалина и чрезвычайного и полномочного посла Республики Южная Осетия в Абхазии Олега Боциева.

Повестка заседания включала следующие вопросы: итоги визита делегации правительства Абхазии в Республику Беларусь в октябре с.г.., ситуация на Ближнем Востоке, абхазо-палестинский диалог и назначение нового чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Муххамада Али, взаимодействие Республики Абхазия с международными организациями и агентствами ООН.

В ходе встречи глава МИД Инал Ардзинба проинформировал, что по итогам визита правительственной делегации в Республику Беларусь ведется межведомственный диалог министерств по различным направлениям: Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения, Министерства культуры, общественной безопасности по линии Министерства внутренних дел, в сфере спорта, отношения между столицами. Формируются абхазо-белорусские межведомственные планы действий.

Министр иностранных дел подчеркнул, что поездка абхазской делегации в Беларусь состоялась несмотря на усиленное сопротивление грузинских дипломатов.

Он отметил, что дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Грузией находятся на понижательной траектории.

Говоря об участии Республики Абхазия в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, глава МИД Абхазии подчеркнул, что взаимодействие с интеграционными объединениями ведется в соответствии со ст. 3 Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Идет взаимодействие с представителями Постоянного комитета союзного государства, а также с различными представителями секретариатов и структур СНГ, ОДКБ, ЕАЭС.

Руководство Республики Абхазия считает, что по итогам СВО интеграционные процессы на постсоветском пространстве приобретут новые качества и формы. В связи с этим участники совещания отметили преждевременность каких-либо совещаний, посвященных обсуждению конкретных вопросов участия Абхазии в интеграционных объединениях.

Абхазия готова участвовать в таких объединениях исключительно на принципах суверенного равенства государств.

Участники Общественного совета при обсудили сложную военно-политическую и гуманитарную ситуацию, складывающуюся в зоне палестино-израильского конфликта. Глава МИД отметил, что ведется диалог со специальным представителем Палестины в России и чрезвычайным и полномочным послом Палестины в России. Министр отметил, что диалог касается, в том числе, перспективы установления дипломатических отношений.

Участники Общественного совета обсудили перспективы развития отношений Республики Абхазия с Объединенными Арабскими Эмиратами, Ираном, Афганистаном, Йеменом, Ливаном.

В ходе заседания Общественного совета Инал Ардзинба также подчеркнул, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поддержал развитие деловых контактов между Абхазией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Инал Ардзинба также проинформировал о назначении нового Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Али Мухаммада. Министр проинформировал о первоочередных задачах нового посла.

Участники Общественного совета обсудили актуальные аспекты деятельности МНПО и Агентств ООН на территории Абхазии.

В ходе дискуссии обсуждались новые подходы к взаимодействию с вышеупомянутыми организациями.

Участники заседания согласились с актуальностью разработки новых критериев к оценке деятельности в этой сфере.

Инал Ардзинба предоставил развернутую информацию о принципах деятельности USAID (Агентство США по международному развитию – центральный орган государственной власти) на постсоветском пространстве, в частности на территории Республики Абхазия.

Министр указал на недопустимость расхождения заявленных целей и задач с реальной практической деятельностью международных структур.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 07 ноября 2023 20:24

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