СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИД АБХАЗИИ
Сухум. 7 ноября 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел Республики Абхазия под председательством министра иностранных дел Инала Ардзинба при участии чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Михаила Шургалина и чрезвычайного и полномочного посла Республики Южная Осетия в Абхазии Олега Боциева.
Повестка заседания включала следующие вопросы: итоги визита делегации правительства Абхазии в Республику Беларусь в октябре с.г.., ситуация на Ближнем Востоке, абхазо-палестинский диалог и назначение нового чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Муххамада Али, взаимодействие Республики Абхазия с международными организациями и агентствами ООН.
В ходе встречи глава МИД Инал Ардзинба проинформировал, что по итогам визита правительственной делегации в Республику Беларусь ведется межведомственный диалог министерств по различным направлениям: Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения, Министерства культуры, общественной безопасности по линии Министерства внутренних дел, в сфере спорта, отношения между столицами. Формируются абхазо-белорусские межведомственные планы действий.
Министр иностранных дел подчеркнул, что поездка абхазской делегации в Беларусь состоялась несмотря на усиленное сопротивление грузинских дипломатов.
Он отметил, что дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Грузией находятся на понижательной траектории.
Говоря об участии Республики Абхазия в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, глава МИД Абхазии подчеркнул, что взаимодействие с интеграционными объединениями ведется в соответствии со ст. 3 Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Идет взаимодействие с представителями Постоянного комитета союзного государства, а также с различными представителями секретариатов и структур СНГ, ОДКБ, ЕАЭС.
Руководство Республики Абхазия считает, что по итогам СВО интеграционные процессы на постсоветском пространстве приобретут новые качества и формы. В связи с этим участники совещания отметили преждевременность каких-либо совещаний, посвященных обсуждению конкретных вопросов участия Абхазии в интеграционных объединениях.
Абхазия готова участвовать в таких объединениях исключительно на принципах суверенного равенства государств.
Участники Общественного совета при обсудили сложную военно-политическую и гуманитарную ситуацию, складывающуюся в зоне палестино-израильского конфликта. Глава МИД отметил, что ведется диалог со специальным представителем Палестины в России и чрезвычайным и полномочным послом Палестины в России. Министр отметил, что диалог касается, в том числе, перспективы установления дипломатических отношений.
Участники Общественного совета обсудили перспективы развития отношений Республики Абхазия с Объединенными Арабскими Эмиратами, Ираном, Афганистаном, Йеменом, Ливаном.
В ходе заседания Общественного совета Инал Ардзинба также подчеркнул, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поддержал развитие деловых контактов между Абхазией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Инал Ардзинба также проинформировал о назначении нового Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Али Мухаммада. Министр проинформировал о первоочередных задачах нового посла.
Участники Общественного совета обсудили актуальные аспекты деятельности МНПО и Агентств ООН на территории Абхазии.
В ходе дискуссии обсуждались новые подходы к взаимодействию с вышеупомянутыми организациями.
Участники заседания согласились с актуальностью разработки новых критериев к оценке деятельности в этой сфере.
Инал Ардзинба предоставил развернутую информацию о принципах деятельности USAID (Агентство США по международному развитию – центральный орган государственной власти) на постсоветском пространстве, в частности на территории Республики Абхазия.
Министр указал на недопустимость расхождения заявленных целей и задач с реальной практической деятельностью международных структур.
Последнее от Super User
- ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ (АПРА) ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2023 Г. СОСТАВИЛ 26,3 МЛРД РУБ.
- ДЛЯ ГЕОРГИЯ ЗУХБА ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА
- НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАНЫ ИНОМАРКИ С ТАЙНИКАМИ
- ИМПОРТ МАНДАРИНОВ ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ ВЫРОС П 2,4 РАЗА
- ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ В IX МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА