НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАНЫ ИНОМАРКИ С ТАЙНИКАМИ

В ходе таможенного осмотра автомобиля HYUNDAI с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса в области бензобака и запасного колеса была установлена вероятность наличия посторонних вложений.

Сухум. 7 ноября 2023. Абхазия-Информ . Сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни были задержаны два транспортных средства, в которых пытались незаконно переместить табачную продукцию с сокрытием.

«При проведении досмотра транспортного средства были обнаружены тайники с табачной продукцией, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – Одна партия сигарет была спрятана в видоизмененном бензобаке, находившемся в отверстии под обшивкой пола, другая – в полости запасного колеса, в котором отсутствовал металлический диск». В машине пытались провезти 1100 пачек сигарет.

В этот же день был задержан второй автомобиль марки DAEWOO NEXIA, прибывший из Республики Абхазия. В ходе таможенного досмотра иномарки на заднем пассажирском сиденье таможенники обнаружили генератор, корпус которого был изготовлен из пластика, а внутри отсутствовали какие-либо механизмы. В полости генератора были спрятаны почти 500 пачек сигарет. В багажнике машины находился закрытый электрошкаф, при вскрытии которого было найдено еще более 1000 пачек сигарет.

В общей сложности из автомобилей извлечено почти 2600 пачек сигарет без специальной маркировки и российских акцизных марок. Табачные изделия и автомобили, использованные для их незаконной перевозки, изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1, ст.16.3 КоАП России.