ДЛЯ ГЕОРГИЯ ЗУХБА ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА

Сухум. 7 ноября 2023. Абхазия-Информ . Кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия под председательством судьи Верховного суда Гамисония Г.Г. и судей Кварчия Р.В., Аджинджал З.С. рассмотрена кассационная жалоба адвоката Габилаиа И.Г. в интересах Зухба Георгия Лаврентьевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б», «в», «ж» ч. 2 ст. 119, п. «б» ч.3 ст. 160, п. «б» ч.4 ст.155, ст.113, ч.1 ст.217, ч.1 ст.217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, на постановление Гулрыпшского районного суда о продлении срока содержания под стражей от 27.10.23 г. в отношении Зухба Г.Л.

Органом предварительного расследования Зухба Г.Л. обвиняется в похищении Мирцхулава Омара Датиковича, имевшего место 17 апреля 2019 года в селе Гумиста Сухумского района, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, с применением оружия, из корыстных побуждений, с целью вымогательства денежных средств в размере 50 000 000 рублей. Также, Зухба Г.Л. обвиняется в совершении хищения чужого имущества, принадлежащего гражданке Джелия И.И. в особо крупном размере, угрозе убийством гражданской супруги Тужба З.З. и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По результатам рассмотрения жалобы Верховным судом Республики Абхазия оглашена резолютивная часть определения, согласно которой ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зухба Г.Л. была отменена и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, Зухба Г.Л. был освобожден из под стражи в зале суда.

Данное уголовное дело рассматривается Гулрыпшским районным судом и находится на стадии исследования доказательств со стороны государственного обвинения.