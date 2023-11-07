ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ (АПРА) ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2023 Г. СОСТАВИЛ 26,3 МЛРД РУБ.

Сухум. 7 ноября 2023. Абхазия-Информ . За девять месяцев 2023 года общий объем транзакций, совершенных держателями банковских на территории Республики Абхазия, составил 26,3 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общий объем операций вырос на 16% (3,6 млрд). В структуре совершенных транзакций на долю карт «АПРА» пришлось 38,4%, на карты платежной системы «Мир» 33,5%, карт международных платежных систем – 28,1%.

Объем операций по российским банковским картам в НПС «АПРА» за девять месяцев 2023 г. вырос на 22,6% (3,0 млрд руб.) и составил 16,1 млрд рублей. При этом картами «Мир» с начала года было совершено операций на 8,8 млрд руб., что на 74,8% (3,8 млрд руб.) больше показателя 2022 г.

За девять месяцев 2023 года банковскими картами в Республике Абхазия было оплачено товаров и услуг на 9,9 млрд руб. Это на 125% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (4.4 млрд руб.).

Держателями банковских карт АПРА «World» за пределами Республики Абхазия за девять месяцев 2023 года было совершено операций на сумму 78 млн руб., что на 24 млн больше аналогичного прошлого года.

Объем трансграничных переводов (P2P) с карт платежной системы «Мир» на карты «АПРА» в отчетном периоде составил 189 млн руб. (на 90,9% выше показателя 2022 г).

Банками участниками НПС «АПРА» за рассматриваемый период было установлено 536 POS терминалов и 25 АТМ - банкоматов. На 1 октября 2023 года терминальная инфраструктура НПС «АПРА» составила свыше четырех тысяч устройств.