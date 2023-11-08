В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ»

Сухум. 8 ноября 2023. Абхазия-Информ . Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам «Движение вверх» (г. Москва), центр медицинской реабилитации «Экзарта» (г. Нижний Новгород) и Международная академия медицинской реабилитации приглашают желающих принять участие в образовательном проекте «Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью».

Проект пройдет с 12 по 15 ноября 2023 г. в пос. Цандрыпше и г. Сухуме. В рамках проекта предусмотрены два блока, которые включают лекции, мастер-классы и индивидуальные консультации:

Пос. Цандрыпш Гагрского района: лекция 12 ноября с 11:00 до 17:00 по адресу: Администрация пос. Цандрыпш, ул. Чанба, д. 4;

Мастер-классы 13 ноября с 11:00 до 14:00 по адресу: АНО Благотворительный центр помощи «Мы вместе», ул. Чанба, д. 2.

Сухум: лекция 14 ноября с 11:00 до 17:00 по адресу: МКДЦ «Дом Москвы», ул. Генерала Дбар, д. 3, 3 этаж;

Мастер-классы 15 ноября 2023 г. с 11:00 до 14:00 по адресу: детский фонд «Росток», ул. Адлейба, д. 11В.

Спикеры:

1. Бурмистрова Марина Евгеньевна – директор центра медицинской реабилитации «Экзарта».

2. Дьякова Екатерина Валерьевна – врач-невролог, преподаватель Международной академии медицинской реабилитации курса «Неврология и Нейродиагностика».

3. Корсукова Елена Павловна – психолог–консультант.

4. Бурмистров Андрей Львович – создатель и директор Международной академии медицинской реабилитации, эксперт методики Экзарта.

Темы докладов:

1. Физическая реабилитационная медицина: кадры, оснащение и менеджмент на примере действующего медицинского центра.

2. Возможности специалиста по реабилитации: кто может стать пациентом; преимущества современных реабилитационных методик и особенности их применения в разных случаях; особенности работы с детьми.

3. Роль психологического состояния родителя в реабилитации ребенка.

4. Практический опыт обучения реабилитологов.

Участие в проекте – уникальная возможность для дискуссий и обмена опытом среди экспертов в сфере реабилитации, психологов, студентов медицинских учреждений, родителей детей с инвалидностью по актуальным вопросам современных методов реабилитации.

По окончании проекта все участники получат специальный доступ к «Библиотеке реабилитолога» от Международной академии медицинской реабилитации.

Желающие могут выбрать удобное место для участия:

пос. Цандрыпш Гагрского района – ссылка для регистрации: https://forms.yandex.ru/u/6500b62b2530c2230b76a989/

Сухум – ссылка для регистрации: https://forms.yandex.ru/u/65296dcf73cee7be2c8a334b/

С программой мероприятия Вы можете ознакомиться по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/-6LZ6bjqpClkqw

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Проект проходит при поддержке мобильного приложения Tooba, представительства Россотрудничества в Республике Абхазия, Общественной организации «Русская община «Славянский дом» Гагрского района, детского фонда «Росток», АНО Благотворительный центр помощи «Мы вместе».