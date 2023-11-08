ЭДУАРД БУТБА ПРОВЕРИЛ РАБОТУ ТУБЕРКУЛЁЗНОГО ДИСПАНСЕРА

Директор медучреждения Джумбер Гопия проинформировал Главу Минздрава, что тубдиспансер испытывает ряд проблем, и в их решении нужна помощь министерства.

Сухум. 8 ноября 2023. Абхазия-Информ . Министр здравоохранения Эдуард Бутба посетил Туберкулёзный диспансер с целью проверки функционирования учреждения и ознакомления с текущим положением дел. В выездном совещании принял участие руководитель госкомпании «Апсныргылара» Руслан Тванба.

По его словам, в диспансере имеются проблемы с канализационным водоотведением. В последнее время ситуация усугубилась.

«Раньше мы справлялись своими силами, очищали сами, но нужно провести соответствующие работы, чтобы ситуация не повторялась», – сказал Гопия.

Руслан Тванба отметил, что медучреждению нужно локальное очистное сооружение.

«Мы подготовили сметную документацию на строительство очистных сооружений, стоимость которых 4 млн 600 тысяч рублей. После того как сооружение будет построено, проблем у диспансера в этом плане больше не будет», – сказал Тванба.

Кроме этого, в медучреждении испортились рентген-аппарат и флюорограф, а в лабораторию требуется новый биохимический анализатор.

Глава Минздрава поручил соответствующим службам в кратчайшие сроки исправить медицинское оборудование.

Эдуард Бутба подчеркнул, что необходимость строительства очистных сооружений в диспансере обсуждали на уровне руководства Правительства. Сейчас идет согласование о возможном источнике финансирования работ.

«Туберкулёзный диспансер-очень важный медицинский центр республики, он должен функционировать в полной мере, в соответствии с имеющимися требованиями. Будем поэтапно решать все вопросы», – сказал Бутба.

На сегодняшний день, на стационарном лечении в туберкулёзной больнице 16 пациентов, амбулаторно помощь получают 48 человек.