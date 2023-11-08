270 СОТРУДНИКОВ РАЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТПРАВЛЕНЫ НА САНАТОРНО- КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Сухум. 8 ноября 2023. Абхазия-Информ . О размере единовременных социальных выплат в Абхазии, пособиях по уходу за ребенком и о том, с чем связано повышение социальных выплат, «Апсны.Иахьа» рассказала заместитель председателя Фонда социального страхования Ирма Чантурия.

По ее словам, Фонд производит выплату семи видов социальных пособий.

В целях охраны семьи, стимулирования материнства, эффективности демографической политики государства за счет средств Фонда социального страхования и охраны труда производятся выплаты единовременного пособия для работающих и неработающих граждан по рождению ребенка: для работающих размер данного пособия равен 22 000 руб., для неработающих граждан – 17 000 руб.

«Только работающим женщинам выплачивается пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, неработающие не являются получателями данного пособия», – сказала Чантурия.

По ее словам, фондом было инициировано повышение данного пособия более чем на 30%.

«С января 2023г. размер ежемесячного пособия на период отпуска работающей женщине пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет составило 7000 рублей в месяц на каждого ребенка.

Ранее пособие для работающих женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет было 3000 руб.», – проинформировала Чантурия.

Она подчеркнула, что социальные пособия существенно не повышались с 2011 года.

«Повышение пособий было крайне необходимо в целях развития социальных прав граждан, укрепления семьи и поощрения материнства, улучшения демографии, защиты интересов ребенка», – сказала Ирма Чантурия.

Она сообщила, что расходная часть бюджета Фонда на 1 октября 2023 года была выполнена на 78%, что в суммарном выражении составила 118 миллионов 817 тысяч рублей.

«Впервые за все послевоенный период времени по выплате пособий по государственному социальному страхованию все обязательства перед организациями- страхователями Фондом выполнены в полном объёме, и задолженности по выплатам государственных социальных пособий нет», – отметила Чантурия.

Она также проинформировала, что трудящиеся должны иметь возможность поправить свое здоровье и полноценно восстановить свои силы, поэтому сотрудники организаций – страхователей отдыхают в лучших санаторно-курортных учреждениях России.

«За 9 месяцев 2023 года в разные санатории Северного Кавказа и Крыма были направлены около 270 сотрудников организаций-страхователей на санаторно-курортное лечение и на эти цели было затрачено 21 млн 135 тысяч рублей», - подытожила Чантурия.