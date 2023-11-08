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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Новости Среда, 08 ноября 2023 17:16
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Сухум. 8 ноября 2023. Абхазия-Информ. Следственным подразделением Гудаутского РОВД расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 223 и п. «б» ч. 2 ст.228 УК РА в отношении Алания Зураби Гульевича 1963 г.р.

При обследовании жилища и приусадебного участка по месту жительства последнего в селе Мцара Гудаутского района, сотрудниками милиции обнаружено и изъято свыше 17 граммов наркотического средства «Марихуана», что является особо крупным размером, а также корни растения «Конопли Южно-Краснодарской», которые согласно проведённому исследованию в ЭКЦ МВД РА являются наркосодержащими.

Оперативную информацию реализовали сотрудниками ОУР ОВД по Гудаутскому району. В отношении Зураби Алания решается вопрос об избрании меры пресечения.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 08 ноября 2023 17:19

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