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Абхазия Информ

СПЕЦТРАНСПОРТ МЕДИЦИНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС АБХАЗИИ ОСНАСТИЛИ МОБИЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ СВЯЗИ

Новости Среда, 08 ноября 2023 17:20
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СПЕЦТРАНСПОРТ МЕДИЦИНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС АБХАЗИИ ОСНАСТИЛИ МОБИЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ СВЯЗИ

Сухум. 8 ноября 2023. Абхазия-Информ. Спецтранспорт медицинского управления МЧС Абхазии оснастили мобильной системой телемедицинской связи, которая не имеет аналогов, как в Абхазии, так и в Российской Федерации.

По словам специалистов, система позволяет дежурной бригаде медиков в режиме реального времени в пути следования реанимобиля связываться с любым лечебным учреждением России для консультации со специалистами различного профиля. В случае необходимости показания телеметрических приборов, установленных в реанимобиле, могут выводиться в онлайн режиме для непрерывного контроля состояния пострадавшего.

Установленная система прошла успешные испытания в тестовом режиме. По словам главы МЧС Абхазии Льва Квициния, данная система существенно повысит возможности работы бригад медицины катастроф МЧС при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и доставке пострадавших в лечебные учреждения.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 08 ноября 2023 17:24

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