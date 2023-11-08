Сухум. 8 ноября 2023. Абхазия-Информ . Спецтранспорт медицинского управления МЧС Абхазии оснастили мобильной системой телемедицинской связи, которая не имеет аналогов, как в Абхазии, так и в Российской Федерации.

По словам специалистов, система позволяет дежурной бригаде медиков в режиме реального времени в пути следования реанимобиля связываться с любым лечебным учреждением России для консультации со специалистами различного профиля. В случае необходимости показания телеметрических приборов, установленных в реанимобиле, могут выводиться в онлайн режиме для непрерывного контроля состояния пострадавшего.

Установленная система прошла успешные испытания в тестовом режиме. По словам главы МЧС Абхазии Льва Квициния, данная система существенно повысит возможности работы бригад медицины катастроф МЧС при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и доставке пострадавших в лечебные учреждения.