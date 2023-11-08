СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ООО «САМШИТОВАЯ РОЩА» СОСТОИТСЯ 29 НОЯБРЯ
Новости Среда, 08 ноября 2023 17:26
Сухум. 8 ноября 2023. Абхазия-Информ. Арбитражный суд Республики Абхазия назначил судебное заседание по делу №АС-62/2023 по заявлению ООО «Самшитовая роща» к Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия на 29 ноября 2023 г. на 11:00.
ООО «Самшитовая роща» подала исковое заявление о признании решения налогового органа недействительными.
Заявление будет рассматриваться под председательством судьи Чамагуа А.З.