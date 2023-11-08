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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ООО «САМШИТОВАЯ РОЩА» СОСТОИТСЯ 29 НОЯБРЯ

Новости Среда, 08 ноября 2023 17:26
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Сухум. 8 ноября 2023. Абхазия-Информ. Арбитражный суд Республики Абхазия назначил судебное заседание по делу №АС-62/2023 по заявлению ООО «Самшитовая роща» к Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия на 29 ноября 2023 г. на 11:00.

ООО «Самшитовая роща» подала исковое заявление о признании решения налогового органа недействительными.

Заявление будет рассматриваться под председательством судьи Чамагуа А.З.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 08 ноября 2023 17:30

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