В РОСТОВЕ СОЗДАЛИ АБХАЗСКУЮ ДИАСПОРУ

Сухум. 8 ноября 2023. Абхазия-Информ . В Ростовской области появилась абхазская диаспора. Об этом сообщает RO.TODAY со ссылкой на руководителя сообщества, кандидата юридических наук, доцента кафедры конституционализма в ЮФУ Ираклия Бжинава.

«Смысл создания и существования диаспоры – консолидация абхазского сообщества, проживающего в Ростове-на-Дону и Ростовской области. С одной стороны, мы вносим свой скромный вклад в обогащение культурного облика казачьего и, вместе с тем, многонационального донского края. С другой стороны -- культурно обогащаемся сами», – рассказал Ираклий Бжинава.

Собеседник добавил, что создание диаспоры также дает возможность получать поддержку со стороны органов власти для развития языка и культуры. Глава сообщества подчеркнул, что представители общества очень отзывчивые люди, которые всегда придут на помощь.

«Что касается того, какие мы – абхазцы? Все мы радуемся успехам близких, ценим мужскую отвагу, скромность, воспитание, уважаем старших. Абхазское общество патриархально, привержено традиционным ценностям», – рассказал он.

Идея о создании сообщества рассматривалась несколько месяцев. Сейчас перед основателями стоит вопрос о регистрации общественного объединения в форме национально-культурной автономии и поиск помещения. В дальнейшем диаспора хочет организовать онлайн-курсы по изучению абхазского языка и налаживать контакт со студентами.