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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ДВА ЗАКОНОПРОЕКТА

Новости Среда, 08 ноября 2023 18:08
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В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ДВА ЗАКОНОПРОЕКТА

Сухум. 8 ноября 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В нем приняли участие замминистра финансов Ирма Амичба и председатель Контрольной палаты Каха Пертая.

В соответствии с повесткой дня заседания был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2023 год», предусматривающий внесение изменений в основные параметры Государственного бюджета Республики Абхазия на 2023 год и принятый в первом чтении 2 ноября.

По итогам обсуждения комитетом было принято решение вынести данный законопроект на очередное заседание сессии для принятия во втором чтении.

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Абхазия «О Контрольной палате Республики Абхазия» Каха Пертая представил депутатам проект бюджетной сметы на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия на 2024 год.

Комитет одобрил данный проект и принял решение вынести его на рассмотрение заседания сессии Парламента.

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