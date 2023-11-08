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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В СФЕРЕ ВЭД

Новости Среда, 08 ноября 2023 18:10
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ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В СФЕРЕ ВЭД

Сухум. 8 ноября 2023. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Абхазии приняла участие в видеоконференции «О проблемах, препятствующих развитию внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса, и предложениях по их устранению». Организатором мероприятия выступил Союз «Таганрогской межрайонной торгово-промышленной палаты».

ТПП представляла начальник Управления внешних связей и инвестиций Наала Басария, Таганрог – президент Союза «Таганрогская ТПП» Рястем Амерханов, вице-президент Татьяна Афанасьева, председатель Союза «Туапсинская ТПП» Юрий Гетта, президент Союза «ТПП Новочеркасска» Марина Носкова, вице-президент Анна Маликова, председатель Союза «Ейская межрайонная ТПП» Петр Подставка. 

С основным докладом выступил директор по развитию ООО «Руслайнлогистикс» Павел Бурлаков.

Речь шла о стремительно меняющейся мировой геополитической обстановке, создающей серьезные трудности участникам внешнеэкономической деятельности и искусственные препятствия для экспортеров и импортеров. В таких экстремальных условиях всем участникам ВЭД требуется поддержка государства, а представителям малого и среднего предпринимательства, как наиболее уязвимой части внешнеэкономического сообщества, она нужна еще в большей степени, так как именно этот сегмент наиболее оперативно реагирует на меняющуюся обстановку, от устойчивости которой, существенно зависит социальная стабильность в обществе, а также вопросы, связанные с взаимодействием с государственными таможенными органами и таможенным законодательством.

Наала Басария отметила, что вопросы российско-абхазского взаимодействия в таможенной сфере решаются прежде всего на межправительственном уровне, в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, и в рамках двустороннего сотрудничества таможенных служб. Кроме того, действует договорно-правовая база двусторонних отношений в сфере таможенного сотрудничества, работа над которой продолжается по сей день.

Таможенные службы Абхазии и России действуют в соответствии с Программой формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации, утвержденной участники видеоконференции пришли правительствами России и Абхазии.

Участники видеоконференции договорились продолжать работу по улучшению ситуации в экспортно-импортной сфере.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 08 ноября 2023 18:20

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