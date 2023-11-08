ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В СФЕРЕ ВЭД

ТПП представляла начальник Управления внешних связей и инвестиций Наала Басария, Таганрог – президент Союза «Таганрогская ТПП» Рястем Амерханов, вице-президент Татьяна Афанасьева, председатель Союза «Туапсинская ТПП» Юрий Гетта, президент Союза «ТПП Новочеркасска» Марина Носкова, вице-президент Анна Маликова, председатель Союза «Ейская межрайонная ТПП» Петр Подставка.

С основным докладом выступил директор по развитию ООО «Руслайнлогистикс» Павел Бурлаков.

Речь шла о стремительно меняющейся мировой геополитической обстановке, создающей серьезные трудности участникам внешнеэкономической деятельности и искусственные препятствия для экспортеров и импортеров. В таких экстремальных условиях всем участникам ВЭД требуется поддержка государства, а представителям малого и среднего предпринимательства, как наиболее уязвимой части внешнеэкономического сообщества, она нужна еще в большей степени, так как именно этот сегмент наиболее оперативно реагирует на меняющуюся обстановку, от устойчивости которой, существенно зависит социальная стабильность в обществе, а также вопросы, связанные с взаимодействием с государственными таможенными органами и таможенным законодательством.

Наала Басария отметила, что вопросы российско-абхазского взаимодействия в таможенной сфере решаются прежде всего на межправительственном уровне, в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, и в рамках двустороннего сотрудничества таможенных служб. Кроме того, действует договорно-правовая база двусторонних отношений в сфере таможенного сотрудничества, работа над которой продолжается по сей день.

Таможенные службы Абхазии и России действуют в соответствии с Программой формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации, утвержденной участники видеоконференции пришли правительствами России и Абхазии.

Участники видеоконференции договорились продолжать работу по улучшению ситуации в экспортно-импортной сфере.