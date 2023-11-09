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Абхазия Информ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ИВАН ШАМБА

Новости Четверг, 09 ноября 2023 17:08
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ИВАН ШАМБА

Сухум. 9 ноября 2023. Абхазия-Информ. Министерство культуры с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня ушел из жизни дирижер, большой знаток абхазского народного творчества, кавалер Ордена «Ахьдз-апша» III степени, ученый-фольклорист, музыкант, хормейстер, заслуженный деятель искусств Абхазии Иван Сафарович Шамба.

Иван Сафарович долгие годы являлся дирижером Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии, художественным руководителем ансамбля «Рица», организовал ансамбль «Уарада» при Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба. В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. был командиром взвода работников культуры и искусства на Гумистинском фронте.

С 1994 по 2002 годы был директором Сухумского государственного музыкального училища им. А. Чичба.

Иван Сафарович внёс большой вклад в развитие, сохранение и исследование музыкально-фольклорных и этнографических материалов Абхазии. Особое внимание уделял песням традиционных жанров: историко-героическим, трудовым, свадебным, охотничьим. По собранным материалам издал сборник абхазских народных песен.

Министерство культуры выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Ивана Шамба. Это большая утрата для всего музыкального сообщества.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 09 ноября 2023 17:10

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