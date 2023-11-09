СБОРНЫЕ КОМАНДЫ АБХАЗИИ ПО БАСКЕТБОЛУ И ВОЛЕЙБОЛУ УЧАСТВУЮТ В Х МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ШКОЛЬНОГО СПОРТА

Сухум. 9 ноября 2023. Абхазия-Информ . Сборные команды Абхазии по баскетболу 3х3 (юноши и девушки) и волейболу (девушки) принимают участие в Х Международном фестивале школьного спорта среди государств – участников Содружества независимых государств. Фестиваль проходит в рамках реализации федерального проекта «Детский спорт» с 7 по 12 ноября в Москве.

Фестиваль – продолжение ежегодного Международного фестиваля школьного спорта среди государств СНГ, который традиционно проводится уже 10 лет начиная с 2013 года в различных субъектах России.

В фестивале принимают участие около 530 спортсменов в составе команд из 12 стран: России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Молдовы, Приднестровья, Туркменистана, Абхазии, а также команды диаспоры стран СНГ, проживающих на территории Российской Федерации.

Соревнования организованы по шести видам спорта. Помимо соревнований, для участников подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа, спортивные мастер-классы и масса позитивных впечатлений.

«Фестиваль стран СНГ – одно из самых значимых мероприятий федерального проекта «Детский спорт». Спортсмены, участвуя в таких соревнованиях, не только приобретают новых друзей, но и узнают о культуре других стран и учатся говорить на одном языке и укреплять наши дружеские отношения», – рассказала координатор федерального проекта «Детский спорт» Ирина Роднина.

Организаторами фестиваля выступают Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного спорта», Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ, Департамент спорта города Москвы.

Тренируют команды Николай Гущин, Дмитрий Джинджолия и Рузанна Никулина.