В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ФИНАЛ КЛУБНОГО ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ «ВЫСШАЯ ЛИГА»
Новости Четверг, 09 ноября 2023 17:20
Сухум. 9 ноября 2023. Абхазия-Информ. 10-12 ноября в Сухуме состоится финал клубного чемпионата Республики Абхазия по настольному теннису «Высшая лига».
Групповой этап пройдет 11 ноября, начало в 10:00. 12 ноября состоится плей-офф финала четырех лучших команд.
Напомним, что после пяти туров лидирует команда «Новый район», на втором и третьем местах команды «Сухум» и «Пивзавод», на четвертом команда из Ткуарчала.
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