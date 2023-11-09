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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ФИНАЛ КЛУБНОГО ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ «ВЫСШАЯ ЛИГА»

Новости Четверг, 09 ноября 2023 17:20
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Сухум. 9 ноября 2023. Абхазия-Информ. 10-12 ноября в Сухуме состоится финал клубного чемпионата Республики Абхазия по настольному теннису «Высшая лига».

Групповой этап пройдет 11 ноября, начало в 10:00. 12 ноября состоится плей-офф финала четырех лучших команд.

Напомним, что после пяти туров лидирует команда «Новый район», на втором и третьем местах команды «Сухум» и «Пивзавод», на четвертом команда из Ткуарчала.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 09 ноября 2023 17:22

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