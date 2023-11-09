В АБХАЗИИ ЗАДЕЙСТВУЮТ ВТОРОЙ МЕЛЬЦЕРОВСКИЙ БОКС

Первый Мельцеровский бокс был запущен в 2023 году. Основной принцип функционирования бокса сводится к тому, что полностью устраняется возможность контакта изолированных больных с другими больными при поступлении в бокс, во время нахождения в нем и при выходе из него. За все время своего существования бокс практически не пустовал. В целях противостояния различным инфекциям и недопущения их смешивания, Минздрав вышел с инициативой о строительстве еще одного Мельцеровского бокса, так же на базе сухумской инфекционной больницы. Сегодня строители уже перешли к отделочным работам. Завершены работы по электрике, сантехнике.

Как отметил министр Эдуард Бутба, ввиду существующих угроз и вызовов, роста инфекционных заболеваний, необходимо реагировать оперативно.

«Мы видим ситуацию в мире, в нашей стране. Один бокс – это очень мало. Мы вышли с инициативой, руководство нас поддержало. Сегодня ведётся ремонт Мельцеровского бокса. Это будет бокс, соответствующий всем мировым стандартам, с двумя санитарно- пропускными пунктами. Этот проект важен не только для Минздрава, но для всего нашего общества», – подчеркнул Эдуард Бутба.

Ориентировочно корпус планируют запустить в начале декабря текущего года.

Об этом сообщает сайт Минздрава.