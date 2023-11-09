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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗАДЕЙСТВУЮТ ВТОРОЙ МЕЛЬЦЕРОВСКИЙ БОКС

Новости Четверг, 09 ноября 2023 17:25
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В АБХАЗИИ ЗАДЕЙСТВУЮТ ВТОРОЙ МЕЛЬЦЕРОВСКИЙ БОКС

Сухум. 9 ноября 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии идет строительство второго Мельцеровского бокса – помещения для пациентов, зараженных особо опасными инфекциями. Ход работ на базе Сухумской инфекционной больницы проинспектировал министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Первый Мельцеровский бокс был запущен в 2023 году. Основной принцип функционирования бокса сводится к тому, что полностью устраняется возможность контакта изолированных больных с другими больными при поступлении в бокс, во время нахождения в нем и при выходе из него. За все время своего существования бокс практически не пустовал. В целях противостояния различным инфекциям и недопущения их смешивания, Минздрав вышел с инициативой о строительстве еще одного Мельцеровского бокса, так же на базе сухумской инфекционной больницы. Сегодня строители уже перешли к отделочным работам. Завершены работы по электрике, сантехнике.

Как отметил министр Эдуард Бутба, ввиду существующих угроз и вызовов, роста инфекционных заболеваний, необходимо реагировать оперативно.

«Мы видим ситуацию в мире, в нашей стране. Один бокс – это очень мало. Мы вышли с инициативой, руководство нас поддержало. Сегодня ведётся ремонт Мельцеровского бокса. Это будет бокс, соответствующий всем мировым стандартам, с двумя санитарно- пропускными пунктами. Этот проект важен не только для Минздрава, но для всего нашего общества», – подчеркнул Эдуард Бутба.

Ориентировочно корпус планируют запустить в начале декабря текущего года.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 09 ноября 2023 17:28

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