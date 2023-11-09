ОСТАНКИ РИЗАБЕЯ ХИББА, ПОГИБШЕГО В КРЫМУ, ВЕРНУЛИ НА РОДИНУ

Останки Ризабея Хибба, личные вещи, фрагменты оружия и самолета, в котором был сбит Тарас Цвижба, а также документы бойцов Михаила Лейба и Нури Джопуа были найдены в ходе осуществления проекта «Возвращение имени».

Сухум. 9 ноября 2023. Абхазия-Информ . Церемония передачи останков и увековечивания памяти воинов из Абхазии, павших в Великой Отечественной войне, состоялась в Сухуме, на Набережной Диоскуров, у памятника Неизвестному солдату.

Генеральный директор Благотворительного фонда «Россия – Абхазия», автор и руководитель военно-мемориального проекта «Возвращение имени», член Общественного совета при Министерстве обороны Абхазии Григорий Скворцов отметил, что Ризабей Хибба был выходцем из села Верхняя Эшера Сухумского района.

«Он был активным участником обороны Керченского полуострова. Хибба был призван на фронт и воевал в составе 138-й стрелковой дивизии. Дивизия принимала самое активное участие в боях с немецкими оккупантами на плацдарме Керченского полуострова и вела самые ожесточенные бои в апреле 1942 года. В рапорте немецкого офицера говорится, что единственный участок, который они не могли захватить весь день, было село Батальное, в котором воевал Ризабей. Только к концу дня немцам удалось захватить этот пункт путем применения тяжелой артиллерии. Сегодня, выполняя задачи нашего проекта, мы возвращаем останки Ризабея Хибба его семье», – сказал Скворцов.

Также семье Хибба были переданы его личные вещи – кружка, ложка, фрагменты абхазского ремня, эбонитовый футляр с вкладышем и многое другое, благодаря чему удалось его найти.

Григорий Скворцов рассказал небольшую историю стрелка-радиста 50-го бомбардировочного полка Красной армии Тараса Цвижба.

«Он был уроженцем села Члоу, уехал учиться в Ленинградскую школу летчиков, отучился и всю жизнь отдал авиации. Он участвовал в обороне Москвы. В районе города Ельня Смоленской области немецкие захватчики в одном из боев сбили самолет, в котором находился и Тарас Цвижба», – сказал Скворцов.

Фрагменты обшивки самолета передали на вечное хранение семье Тараса Цвижба.

Касаясь судьбы героя морского десанта Нури Джопуа, Григорий Скворцов отметил, что родственники бойца уже посетили кладбище в Геленджике, где он похоронен.

«У Нури Джопуа была одна дочка, а когда он ушел на фронт родилась вторая – Анна, но он об этом не знал. При высадке десанта в 1943 году Нури получил тяжелое ранение и умер в госпитале. Родные и близкие Джопуа долгие годы искали информацию о нем. Он был героем морского десанта. Документы, которые мы передаем семье, удостоверяют гибель воина, дату смерти и место захоронения. Его останки покоятся на городском кладбище в Геленджике», – сказал Скворцов.

По информации Григория Скворцова, Михаил Лейба в 1942 году поступил в школу командиров Красной Армии, тогда ему было всего 20 лет.

«Он стал командиром пулеметного взвода и погиб при освобождении Донбасса. Он писал письма домой, благодаря которым мы составили карту движения полевой почты и расшифровали, затем выяснили, что он погиб в июле 1943 года в Снежнянском районе и похоронен в селе Степановка Донецкой области. Самая большая ценность – это письма, оригиналы 1942-1943 годов, они бесценны», – сказал Скворцов.

Семье Михаила Лейба передали футляр с его письмами и документы.

Стас-секретарь, заместитель министра обороны Абхазии, полковник Давид Бжания отметил, что сегодня – историческое мероприятие, посвященное увековечиванию памяти соотечественников, погибших во время Великой Отечественной войны.

«Для нас это еще одна возможность почтить память павших в войне защитников Родины. Проявляя героизм, верность воинскому долгу и безграничную любовь к Родине, они вписали немало ярких страниц в героическую летопись Великой Отечественной войны. Мы никогда не забудем, что на алтарь победы сложили головы лучшие сыны и дочери Абхазии. Они были героями при жизни и останутся такими в нашей памяти», – подытожил Бжания.

Родственник Ризабея Хибба Зураб Хибба, выступая на митинге, сказал: «Пока был жив мой отец, поиски не прекращались. Отца нет уже 20 лет, но племянники продолжали поиски, хотя найти останки уже и не надеялись. Мы были удивлены, что в апреле поисковая группа Крымского отряда нашла останки Ризабея Хибба. Воин должен быть предан земле с почестями, и сегодня мы осуществляем то, что должно было быть 80 лет назад. Благодаря многим неравнодушным людям нам удалось их найти. Представьте себе, 80 лет, как закончилась война, а люди продолжают искать останки погибших воинов, это очень тяжело».

От имени родных и близких он выразил признательность всем, кто принимал участие в поиске родственника.

Внук Нури Джопуа сказал, что семья 80 лет считала его без вести пропавшим.

«Благодаря вам удалось найти место захоронения Нури Джопуа. Моя мама еще не родилась, когда ее отца забрали в армию. Она родилась только через три месяца. Она была уверена, что когда-нибудь найдет своего отца. Спасибо вам, Администрации Геленджика. Благодаря вам мы знаем где захоронен наш дедушка – в братской могиле. Мы ездили туда, все мероприятия были проведены на высшем уровне», – сказал он.

Затем родственники погибших, представители Минобороны, МЧС, представители администраций Сухума и Сухумского района, благотворительного фонда «Россия – Абхазия», курсанты СВОКУ и школьники возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату.

Об этом сообщает Апсныпресс.