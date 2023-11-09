СГБ АБХАЗИИ: ИНФОРМАЦИЯ О ВООРУЖЕННОЙ ГРУППЕ ЛИЦ НЕ НАШЛА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Сухум. 9 ноября 2023. Абхазия-Информ. 8-9 ноября 2023 г. Службой государственной безопасности Абхазии совместно с Министерством обороны, Государственной службой охраны и МВД был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на перепроверку оперативной информации о возможном нахождении вблизи населенного пункта Азанта Гулрыпшского района вооруженной группы лиц.
В частности, была осуществлена блокировка путей выхода на объекты критической инфраструктуры, общее усиление мер безопасности, а также разведка на местности. По результатам проведенных мероприятий информация не нашла своего подтверждения.
СГБ оперативно реагирует на любые угрозы безопасности Республики Абхазия.
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