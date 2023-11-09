 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Ноябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СГБ АБХАЗИИ: ИНФОРМАЦИЯ О ВООРУЖЕННОЙ ГРУППЕ ЛИЦ НЕ НАШЛА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Новости Четверг, 09 ноября 2023 20:49
Оцените материал
(0 голосов)
СГБ АБХАЗИИ: ИНФОРМАЦИЯ О ВООРУЖЕННОЙ ГРУППЕ ЛИЦ НЕ НАШЛА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Сухум. 9 ноября 2023. Абхазия-Информ. 8-9 ноября 2023 г. Службой государственной безопасности Абхазии совместно с Министерством обороны, Государственной службой охраны и МВД был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на перепроверку оперативной информации о возможном нахождении вблизи населенного пункта Азанта Гулрыпшского района вооруженной группы лиц.

В частности, была осуществлена блокировка путей выхода на объекты критической инфраструктуры, общее усиление мер безопасности, а также разведка на местности. По результатам проведенных мероприятий информация не нашла своего подтверждения.

СГБ оперативно реагирует на любые угрозы безопасности Республики Абхазия.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 09 ноября 2023 20:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С РОССИИ РАШИДОМ НУРГАЛИЕВЫМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.