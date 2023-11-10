В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ СБОР УРОЖАЯ ФЕЙХОА
Новости Пятница, 10 ноября 2023 12:56
Сухум. 10 ноября 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии начали собирать урожай фейхоа. В 2023 году ягод почти в два раза меньше, чем в 2022 году.
Небольшой урожай связан с неблагоприятной погодой во время цветения деревьев. При этом качество плодов хорошее, и часть урожая экспортируют в Россию.
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