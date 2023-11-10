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Абхазия Информ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОВЕРИЛ РАБОТУ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Новости Пятница, 10 ноября 2023 12:58
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МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОВЕРИЛ РАБОТУ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 10 ноября 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил работу Республиканской специализированной психиатрической больницы.

Главврач больницы Ирина Ануа проинформировала министра, что пациенты в полном объёме получают медикаментозное лечение и необходимое питание.

Эдуард Бутба проверил в каких условиях прибывают больные и осмотрел здание медучреждения.

Больница уже давно испытывает проблемы с санузлами, в связи с этим на их капитальный ремонт было выделено 3 млн. 743 тыс. руб.

По словам Ирины Ануа, протечка труб уже нанесла большой ущерб нескольким помещениям и доставляет неудобства, как персоналу, так и пациентам.

Подрядчиком работ является госкомпания «Апсныргылара». Им предстоит заменить трубы на всех четырех этажах, уложить кафель в душевых комнатах, заменить всю сантехнику, обновить освещение.

Министр здравоохранения подчеркнул, что ремонт должен быть завершен в установленные сроки.

«Нам нужно раз и навсегда решить данную проблему, чтобы пациенты и персонал чувствовали себя комфортно. Ремонт только начался, и я лично буду проверять, как он будет продвигаться», – отметил Бутба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 10 ноября 2023 13:00

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