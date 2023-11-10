 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Декабрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОБЕРТ КИУТ ВСТРЕТИЛСЯ С ОЛЕГОМ ПЛОХИМ

Новости Пятница, 10 ноября 2023 16:22
Оцените материал
(0 голосов)
РОБЕРТ КИУТ ВСТРЕТИЛСЯ С ОЛЕГОМ ПЛОХИМ

Сухум. 10 ноября 2023. Абхазия-Информ. Состоялась встреча министра внутренних дел Абхазии генерал-майора Роберта Киут со статс-секретарем – заместителем директора Росгвардии, главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ, генерал-полковником Олегом Плохим. Во встрече также приняли участие первый заместитель министра Руслан Ажиба, заместители министра Беслан Чкадуа и Ращ Цвижба, главный советник министра Инал Маршания.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Подтверждены ранее достигнутые договоренности в области подготовки кадров, лицензионно-разрешительной деятельности и формирования правовых основ межведомственного сотрудничества.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 10 ноября 2023 16:26

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОВЕРИЛ РАБОТУ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ЗАМДИРЕКТОРА РОСГВАРДИИ ОЛЕГ ПЛОХОЙ ПОСЕТИЛ СОБР МВД АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.