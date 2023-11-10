РОБЕРТ КИУТ ВСТРЕТИЛСЯ С ОЛЕГОМ ПЛОХИМ
Сухум. 10 ноября 2023. Абхазия-Информ. Состоялась встреча министра внутренних дел Абхазии генерал-майора Роберта Киут со статс-секретарем – заместителем директора Росгвардии, главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ, генерал-полковником Олегом Плохим. Во встрече также приняли участие первый заместитель министра Руслан Ажиба, заместители министра Беслан Чкадуа и Ращ Цвижба, главный советник министра Инал Маршания.
Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
Подтверждены ранее достигнутые договоренности в области подготовки кадров, лицензионно-разрешительной деятельности и формирования правовых основ межведомственного сотрудничества.
Об этом сообщает сайт МВД.