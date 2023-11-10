ЗАМДИРЕКТОРА РОСГВАРДИИ ОЛЕГ ПЛОХОЙ ПОСЕТИЛ СОБР МВД АБХАЗИИ

Сухум. 10 ноября 2023. Абхазия-Информ. В рамках празднования Дня сотрудников органов внутренних дел в Абхазию прибыл статс-секретарь – заместитель директора Росгвардии, главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации, генерал-полковник Олег Плохой.

В сопровождении первого заместителя министра внутренних дел генерал-майора милиции Руслана Ажиба, заместителей министра полковника Беслана Чкадуа и полковника Раща Цвижба, он посетил СОБР МВД Абхазии.

О работе подразделения доложил командир специального отряда быстрого реагирования подполковник милиции Дадын Чачхалия. Он рассказал об организации боевой подготовки в подразделении и работе культурно-досугового центра для личного состава СОБР.

Курирующий работу данного подразделения замминистра Ращ Цвижба отметил, что личный состав СОБР не только обеспечивает общественную безопасность и активно участвует в борьбе с преступностью, но и выполняет важнейшие задачи по поддержанию правопорядка на территории Республики Абхазия.

Олег Плохой осведомился об обеспечении спецотряда вооружением и обмундированием, пообещав оказать содействие в данном вопросе. Замдиректора Росгвардии поздравил личный состав СОБР с профессиональным праздником – Днем милиции, пожелав бойцам здоровья и благополучия.

В завершение встречи руководству и личному составу были вручены памятные подарки от Росгвардии.

Об этом сообщает сайт МВД.