В АГУ СОСТОЯЛАСЬ ЛЕКЦИЯ ДЕНИСА ПЕЖЕМСКОГО
Сухум. 10 ноября 2023. Абхазия-Информ. По приглашению Абхазского государственного университета российский антрополог и археолог, заместитель директора по науке Центра палеоэтнологических исследований, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Денис Пежемский провел публичную лекцию на биолого-географическом факультете. Тема лекции – «Введение в физическую антропологию».
Ученый рассказал студентам о понятии и методах изучения социальной, культурной, физической, философской, лингвистической, юридической и педагогической антропологии, антропологии смеха, смерти, искусства.
Последнее от Super User
- АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ МВД АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 10.11.2023
- ЗАМДИРЕКТОРА РОСГВАРДИИ ОЛЕГ ПЛОХОЙ ПОСЕТИЛ СОБР МВД АБХАЗИИ
- РОБЕРТ КИУТ ВСТРЕТИЛСЯ С ОЛЕГОМ ПЛОХИМ
- МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОВЕРИЛ РАБОТУ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
- В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ СБОР УРОЖАЯ ФЕЙХОА