 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Ноябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АГУ СОСТОЯЛАСЬ ЛЕКЦИЯ ДЕНИСА ПЕЖЕМСКОГО

Новости Пятница, 10 ноября 2023 17:11
Оцените материал
(0 голосов)
В АГУ СОСТОЯЛАСЬ ЛЕКЦИЯ ДЕНИСА ПЕЖЕМСКОГО

Сухум. 10 ноября 2023. Абхазия-Информ. По приглашению Абхазского государственного университета российский антрополог и археолог, заместитель директора по науке Центра палеоэтнологических исследований, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Денис Пежемский провел публичную лекцию на биолого-географическом факультете. Тема лекции – «Введение в физическую антропологию».

Ученый рассказал студентам о понятии и методах изучения социальной, культурной, физической, философской, лингвистической, юридической и педагогической антропологии, антропологии смеха, смерти, искусства.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 10 ноября 2023 17:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАМДИРЕКТОРА РОСГВАРДИИ ОЛЕГ ПЛОХОЙ ПОСЕТИЛ СОБР МВД АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ МВД АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 10.11.2023 »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.