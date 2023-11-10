АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ МВД АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 10.11.2023

Сухум. 10 ноября 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов Министерства внутренних дел Республики Абхазия с Днем милиции. В поздравлении, в частности, сказано:

Ваша работа по защите общественного порядка, обеспечению безопасности наших граждан и борьбе с преступностью неоценима. Вы стоите на страже закона и рискуете своей жизнью каждый день, чтобы обеспечить мир и порядок. Ваша преданность и смелость заслуживают глубокого уважения и признания. Особую благодарность выражаю ветеранам органов внутренних дел за их неоценимый вклад в развитие и становление современной милиции. Ваш опыт и знания имеют огромную ценность для молодого поколения сотрудников МВД.

В этот день мы отдаем дань памяти сотрудникам, сложившим свои головы в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годах. Более 300 сотрудников МВД принимали участие в боевых действиях, из которых 41 погибли, защищая Родину. За проявленные героизм, мужество по защите Родины и безупречное исполнение своих служебных обязанностей 132 сотрудника удостоены высших государственных наград, из них – 25 героев Абхазии.

Уверен, что вы и в дальнейшем будете направлять все свои знания и усилия на поддержание общественного порядка, обеспечение надежной защиты интересов наших граждан и сохранение покоя в обществе.

Спасибо вам за вашу работу, мужество и самоотверженность в деле служения Республике Абхазия! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, благополучия».

Также 7 ноября 2023 года Глава государства подписал Указы о присвоении ряду сотрудников органов внутренних дел звания «полковник милиции».

Специальное звание «полковник милиции» присвоено:

начальнику Управления внутренних дел по Гагрскому району Айба Денису Султановичу;

начальнику отдела внутренних дел по Ткуарчалскому району Биджеву Арсену Хусиновичу;

заместителю начальника Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Абхазия Чолария Реналду Грантовичу.