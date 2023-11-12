В СУХУМЕ НА 102 ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛАСЬ ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 Г.Г. ВАЛЕНТИНА ШУЛЬГИНА

Сухум. 12 ноября 2023. Абхазия-Информ. На 102 году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., участник битвы за Сталинград, кавалер двух орденов Красной звезды и медали "За отвагу" за участие в Курской битве Валентина Ефимовна Шульгина.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны молодая Валентина Шульгина окончила Томский медицинский институт. Полученные знания она стала применять, работая сельским врачом. Тогда Валентина еще не могла представить, что лечить людей и спасать жизни ей придется не только в тихой сельской местности.

Как и большинство советских граждан, о том, что немецкие войска напали на Советский Союз, Валентина узнала из сообщения по радио. Вскоре фашисты захватили значительную часть территории на западе страны и стремительно приближались к столице – Москве.

Валентину Шульгину вместе с другими врачами и медсестрами вызвали в военкомат и поставили на учет. 24 августа 1942 года ее направили из Томска в город Омск, где формировались дивизии из выпускников танкового, пехотного и артиллерийского училищ. Ее назначили командиром санитарного взвода.

В подчинении Валентины Шульгиной был 21 человек. После двухнедельного пребывания в Омске взвод Шульгиной эшелоном был отправлен в Сталинград. Однако оружия у них тогда практически не было за исключением одного пулемета "Максим" и одной винтовки.

Санитарный взвод подошел на передовые позиции, где его передали в подчинение армии Василия Чуйкова.

Валентина Шульгина ездила на празднование 75-летия Победы в Сталинградской битве в 2018 году. Сейчас это цветущий и красивый город, а сразу после его освобождения там не было ни одного уцелевшего дома – все было разрушено.

После завершения Сталинградской битвы и полуторанедельного пребывания в освобожденном городе взвод был отправлен в Мичуринск на переформирование, после этого Валентину Шульгину направили на Курско-Орловскую дугу.

Окончательно разгромив врага, дивизии стали отправлять домой, этого ждал и взвод Шульгиной.

"Всех демобилизуют, а мы сидим и ждем, когда же нас отправят, вдруг нас ночью погрузили в теплушки и повезли куда-то. Пока нас не довезли до Киева, мы не знали, куда направляемся, после нас привезли в Читу а затем на Японию. Я прошла всю войну в Японии и была до 1954 года в Порт-Артуре, я гвардии-лейтенант медицинской службы", - рассказала Шульгина.

Она работала на подводных лодках у берегов Японии, там она и познакомилась со своим будущим мужем.

"Мой муж был подводником-атомщиком. Из-за отсутствия должной защиты на подлодке он заболел, и мы приехали в Абхазию. Здесь нам построили домик и мы стали жить", - сказала она.

После Валентина Шульгина окончила Московский финансовый университет и много лет проработала в Абхазии бухгалтером. За мужество, проявленное в боях за Сталинград, Валентина Ефимовна награждена медалью "За отвагу" и орденом Красной Звезды за Курско-Орловскую битву.

Стихи о войне

Валентина Ефимовна после Победы в Великой Отечественной войны стала писать стихи, посвященные тяжелым годам, в них она вспоминает своих боевых товарищей, тех, кто не вернулся домой к своим близким, раскрывает о многих событиях, которые произошли тогда.

Скажите всем, но пусть не знает мать,

Скажите всем, друзьям, жене и близким,

Но пусть никто не вздумает матери сказать,

Убитых спрячьте списки.

Не говорите матери, она,

Все равно она такому не поверит,

Она всегда ждала и будет ждать,

И боль ее страдания не умерит.

А коль поймет, что сына нет в живых,

Упрячет взор в тоске неумолимой,

И вздрогнет мир о том, что я погиб,

Скажите всем, но только не ей любимой.

(Спутник Абхазия).