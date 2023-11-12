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Абхазия Информ

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФЕДЕРАЦИИ АБХАЗСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ ИЗБРАН ЛЕВАНТ АТРЫШБА НА VIII СЪЕЗДЕ ФЕДЕРАЦИИ

Новости Воскресенье, 12 ноября 2023 20:47
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ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФЕДЕРАЦИИ АБХАЗСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ ИЗБРАН ЛЕВАНТ АТРЫШБА НА VIII СЪЕЗДЕ ФЕДЕРАЦИИ

Сухум. 12 ноября 22023. Абхазия-Информ. В городе Измите (Турция) 12 ноября прошел VIII съезд Федерации абхазских культурных центров.

В съезде участвовала делегация Парламента Абхазии, в состав которой председатель комитета по культуре, делам молодёжи и спорту Венори Бебия, заместитель председателя комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Батал Джопуа и член Комитета по государственно-правовой политике Инар Гицба, сообщает пресс-служба Праламента. 

Делегаты съезда заслушали отчет о работе Федерации и  избрали нового председателя.

На пост председателя Федерации претендовали три кандидата: Хасан Чичба, Левент Атрышба и Эрджаи Пачкориа.

Большинством голосов Председателем Федерации абхазских культурных центров избран Левант Атрышба.

Также был формирован и новый состав Совета Федерации. На сегодняшний день в Турции работают 22 абхазских культурных центра (дернека),  которые располагаются в различных районах страны, где компактно проживают представители абхазской диаспоры.

Два года Федерацию возглавлял Мурат Гюмющ (Махариа). Он был избран в ноябре 2021  года на VII съезде Абхазфеда в городе Коджаэли.


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