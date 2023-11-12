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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ПОСЕТИЛИ ПРАЗДНИК УРОЖАЯ «ЛЫХНАШТА»

Новости Воскресенье, 12 ноября 2023 20:53
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ПОСЕТИЛИ ПРАЗДНИК УРОЖАЯ «ЛЫХНАШТА»

Сухум. 12 ноября 22023. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Лаша Ашуба, заместитель спикера Ашот Миносян и депутаты Парламента посетили традиционный праздник урожая, который проходит на исторической поляне Лыхнашта в селе Лыхны Гудаутского района.

На празднике представлены домашняя продукция, сезонные фрукты и изделия ручной работы.

К празднику урожая «Лыхнашта» подготовлена специальная концертная программа. Танцевальные и вокальные коллективы, звезды абхазской эстрады исполняют абхазские песни и танцы. Праздник украсили абхазские традиционные спортивные состязания и соревнования по стрельбе из лука.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 12 ноября 2023 20:55

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