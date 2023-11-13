60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОЙДУТ НА ОПЛАТУ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИЮ
Сухум. 13 ноября 2023. Абхазия-Информ. Шестьдесят миллионов рублей, предусмотренных в республиканском бюджете на 2023 год на приобретение счетчиков, будут направлены на оплату стоимости поставки электроэнергии в Абхазию. Депутаты парламента Абхазии скорректировали целевое назначение средств на основании обращения вице-премьера, министра экономики Кристины Озган.
Основная цель – не допустить ограничения электропотребления в республике. Переток электроэнергии из России в Абхазию начался с полуночи 5 ноября. Он снабжает электроэнергией западную и центральную части Абхазии.
"На основании обращения вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, в целях недопущения ограничения электропотребления осуществить корректировку целевого назначения средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2023 год по разделу 0400 "Национальная экономика" подраздел 0403 "Промышленность, энергетика, связь, транспорт" на приобретение приборов учета потребления электроэнергии, и использовать средства в объеме 60 миллионов рублей на оплату РУП "Черноморэнерго" стоимости поставки электроэнергии", – говорится в документе.
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