60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОЙДУТ НА ОПЛАТУ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИЮ

Сухум. 13 ноября 2023. Абхазия-Информ. Шестьдесят миллионов рублей, предусмотренных в республиканском бюджете на 2023 год на приобретение счетчиков, будут направлены на оплату стоимости поставки электроэнергии в Абхазию. Депутаты парламента Абхазии скорректировали целевое назначение средств на основании обращения вице-премьера, министра экономики Кристины Озган.

Основная цель – не допустить ограничения электропотребления в республике. Переток электроэнергии из России в Абхазию начался с полуночи 5 ноября. Он снабжает электроэнергией западную и центральную части Абхазии.

"На основании обращения вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, в целях недопущения ограничения электропотребления осуществить корректировку целевого назначения средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2023 год по разделу 0400 "Национальная экономика" подраздел 0403 "Промышленность, энергетика, связь, транспорт" на приобретение приборов учета потребления электроэнергии, и использовать средства в объеме 60 миллионов рублей на оплату РУП "Черноморэнерго" стоимости поставки электроэнергии", – говорится в документе.