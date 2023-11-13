 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Ноябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОЙДУТ НА ОПЛАТУ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИЮ

Новости Понедельник, 13 ноября 2023 22:03
Оцените материал
(0 голосов)
60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОЙДУТ НА ОПЛАТУ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИЮ

Сухум. 13 ноября 2023. Абхазия-Информ. Шестьдесят миллионов рублей, предусмотренных в республиканском бюджете на 2023 год на приобретение счетчиков, будут направлены на оплату стоимости поставки электроэнергии в Абхазию. Депутаты парламента Абхазии скорректировали целевое назначение средств на основании обращения вице-премьера, министра экономики Кристины Озган.

Основная цель – не допустить ограничения электропотребления в республике. Переток электроэнергии из России в Абхазию начался с полуночи 5 ноября. Он снабжает электроэнергией западную и центральную части Абхазии.

"На основании обращения вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, в целях недопущения ограничения электропотребления осуществить корректировку целевого назначения средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2023 год по разделу 0400 "Национальная экономика" подраздел 0403 "Промышленность, энергетика, связь, транспорт" на приобретение приборов учета потребления электроэнергии, и использовать средства в объеме 60 миллионов рублей на оплату РУП "Черноморэнерго" стоимости поставки электроэнергии", – говорится в документе.

Прочитано 10 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АБХАЗИИ В 2024 ГОДУ СОСТАВИТ 41,8 МЛН РУБ У ГРАЖДАНИНА ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА В АВТОМОБИЛЕ ОБНАРУЖЕНО 4,5 ГРАММОВ КАНАБИСА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.