СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АБХАЗИИ В 2024 ГОДУ СОСТАВИТ 41,8 МЛН РУБ

Сухум. 13 ноября 2023. Абхазия-Информ. На содержание Контрольной палаты Абхазии в 2024 году из бюджета будет выделено 41,8 млн руб. Парламент принял постановлении об определении суммы средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия на 2024 год в окончательном чтении.