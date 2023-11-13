СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АБХАЗИИ В 2024 ГОДУ СОСТАВИТ 41,8 МЛН РУБ
Сухум. 13 ноября 2023. Абхазия-Информ. На содержание Контрольной палаты Абхазии в 2024 году из бюджета будет выделено 41,8 млн руб. Парламент принял постановлении об определении суммы средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия на 2024 год в окончательном чтении.
"Определить сумму средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия на 2024 год в размере 41 858 491,0 тыс руб (сорок один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто один рубль)", – говорится в сообщении.
СПРАВКА:
5 ноября 2010 года руководство страны приняло решение об основании Контрольной палаты Республики Абхазия.
Контрольная палата Республики Абхазия - является постоянно действующим органом государственного финансового контроля, образуемым Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и подотчетным ему.
Контрольная палата в пределах представленных настоящим Законом полномочий, обладает организационной и функциональной независимостью.
Создание контрольной палаты является и одним из требований российской стороны с целью оптимизации расходования российской финансовой помощи в республике.
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