СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 13 ноября 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание осенней сессии Парламента Абхазии под председательством спикера Лаши Ашуба.





Рассмотрен и принят в окончательном чтении Закон Республики Абхазия

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2023 год».

Докладчик – председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.



Рассмотрены и в результате голосования приняты постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия:

«Об определении суммы средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия на 2024 год».

«О корректировке целевого назначения средств Республиканского бюджета на 2023 год».

Докладчик – председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.