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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Понедельник, 13 ноября 2023 21:50
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 13 ноября 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание осенней сессии Парламента Абхазии под председательством спикера Лаши Ашуба.



Рассмотрен и принят в окончательном чтении Закон Республики Абхазия
«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2023 год».
Докладчик – председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.

Рассмотрены и в результате голосования приняты постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия:
«Об определении суммы средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия на 2024 год».
«О корректировке целевого назначения средств Республиканского бюджета на 2023 год».
Докладчик – председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.

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