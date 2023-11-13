СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Новости Понедельник, 13 ноября 2023 21:50
Сухум. 13 ноября 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание осенней сессии Парламента Абхазии под председательством спикера Лаши Ашуба.
Рассмотрен и принят в окончательном чтении Закон Республики Абхазия
«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2023 год».
Докладчик – председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.
Рассмотрены и в результате голосования приняты постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия:
«Об определении суммы средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия на 2024 год».
«О корректировке целевого назначения средств Республиканского бюджета на 2023 год».
Докладчик – председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.
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