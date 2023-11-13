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Абхазия Информ

ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДА БИБЛИИ В СТОКГОЛЬМЕ ПРИСТУПИЛ К ПЕРЕВОДУ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ НА АБХАЗСКИЙ ЯЗЫК

Новости Понедельник, 13 ноября 2023 03:09
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ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДА БИБЛИИ В СТОКГОЛЬМЕ ПРИСТУПИЛ К ПЕРЕВОДУ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ НА АБХАЗСКИЙ ЯЗЫК

Сухум. 12 ноября 2023. Абхазия-Информ. Специалисты Института перевода Библии (IBT) (Стокгольм, Швеция) приступили к переводу Священного Писания на абхазский язык. Об этом «Абхазия-Информ» сказал источник духовного сана, пожелавший остаться неизвестным. Институт в Стокгольме уже перевел Библию на чеченский, кабардинский языки.

Абхазская версия Библии переводится по заказу Грузинской патриархии, уточнил источник.

По его словам, вопрос перевода Библии на абхазский язык уже поднимался на одной из встреч в Кабинете министров Абхазии. Однако, эта тема не получила должного внимания со стороны Абхазской православной церкви, а также со стороны Священной метрополии Абхазии (СМА) в Новом Афоне.

Институт перевода Библии (IBT) был основан в Стокгольме в 1973 году боснийско-хорватским поэтом Бориславом Араповичем, его основной задачей было издание Библий для "неславянских народов в славянских странах", причем не только переводы Библии на языки России, но и на языки стран Центральной Азии.  

(https://ibt.org.ru/ru/articles-05-06) 2006 год . По информации сайта Института, в числе первых изданий Института перевода Библии после его основания в 1973 г. был репринт перевода Д. И. Гулиа и др.  1912 г. С тех пор в течение многих лет неоднократно предпринимались попытки начать переводческую работу в  абхазском  проекте. Так, еще в советское время по инициативе Института был сделан первый черновик нового перевода Четвероевангелия и Детской Библии. В 1981 г. был издан пробный перевод Евангелия от Иоанна.

В мае 2005 г. в Институт поступило предложение – переиздать большим тиражом перевод Нового Завета на абхазский язык, изданный годом ранее за рубежом.

История абхазского проекта ИПБ на сайте Института Перевода Библии (https://ibt.org.ru/ru/articles-05-06) .2006 год.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 13 ноября 2023 03:19

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