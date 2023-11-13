ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДА БИБЛИИ В СТОКГОЛЬМЕ ПРИСТУПИЛ К ПЕРЕВОДУ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ НА АБХАЗСКИЙ ЯЗЫК

Сухум. 12 ноября 2023. Абхазия-Информ. Специалисты Института перевода Библии ( IBT ) (Стокгольм, Швеция) приступили к переводу Священного Писания на абхазский язык. Об этом «Абхазия-Информ» сказал источник духовного сана, пожелавший остаться неизвестным. Институт в Стокгольме уже перевел Библию на чеченский, кабардинский языки.

По его словам, вопрос перевода Библии на абхазский язык уже поднимался на одной из встреч в Кабинете министров Абхазии. Однако, эта тема не получила должного внимания со стороны Абхазской православной церкви, а также со стороны Священной метрополии Абхазии (СМА) в Новом Афоне.

Институт перевода Библии (IBT) был основан в Стокгольме в 1973 году боснийско-хорватским поэтом Бориславом Араповичем, его основной задачей было издание Библий для "неславянских народов в славянских странах", причем не только переводы Библии на языки России, но и на языки стран Центральной Азии.

(https://ibt.org.ru/ru/articles-05-06) 2006 год . По информации сайта Института, в числе первых изданий Института перевода Библии после его основания в 1973 г. был репринт перевода Д. И. Гулиа и др. 1912 г. С тех пор в течение многих лет неоднократно предпринимались попытки начать переводческую работу в абхазском проекте. Так, еще в советское время по инициативе Института был сделан первый черновик нового перевода Четвероевангелия и Детской Библии. В 1981 г. был издан пробный перевод Евангелия от Иоанна.

В мае 2005 г. в Институт поступило предложение – переиздать большим тиражом перевод Нового Завета на абхазский язык, изданный годом ранее за рубежом.

История абхазского проекта ИПБ на сайте Института Перевода Библии (https://ibt.org.ru/ru/articles-05-06) .2006 год.