ИЗДАНА КНИГА В.Б. АВИДЗБА «100 ЛЕТ. ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ АБХАЗИИ»

Сухум. 12 ноября 2023. Абхазия-Информ. Вышла в свет книга Авидзба Валерия Борисовича «100 лет. История промышленного виноградарства и виноделия Абхазии». Это научно-популярное издание, тиражом в 500 экземпляров.

Оно было основано постановлением Совета народных комиссаров 18 августа 1924 года, когда был создан «Абхазвинсад» в состав которого входили винодельческий завод Николай Николаевича Смецкого (1852–1931) в Гульрипше, Гудаутский, Сухумский и Гагрский винные заводы.

«Около 60 лет я работаю в системе, которая изначально называлась «Абхазвинсад», затем «Абхазвинтрест», с 1956 года «Абхазвинкомбинат», с 1993 года - «Абхазвино», а в настоящее время ООО «Вина и воды Абхазии» . За эти годы я был свидетелем и участником очень многих интересных и значимых событий, связанных с развитием этих предприятий», - пишет в книге автор винодел Валерий Авидзба. .

Валерий Борисович подчеркнул, что ему посчастливилось работать под руководством таких выдающихся специалистов отрасли виноделия, как Николай Батович Ачба, Давид Георгиевич Дзяпш-ипа, Владимир Николаевич Ачба, Сергей Ясонович Гамисония. Сократ Александрович Маргания, у которых он учился как профессиональным, так и общим жизненным навыкам.

«Лично я общался с такими корифеями мирового виноградарства и виноделия Герасимовым М.А., Агабальянц Г.Г. , Кишковским З.Н., Мехузла Н.А., Саришвили Н.Г., Авакянц С.П., Орешкиным Н.В., Валуйко Г.Г., Федерико Кастеллуччи, Жан -Мари Оран, Оганянц Л.А., Авидзба А.М», - отмечает автор книги в предисловии.

К великому сожалению, многих из этих специалистов виноделия высокого класса уже нет в живых. Жизнь промышленного виноделия в Абхазии продолжается, на производства приходят новые люди, новые технологии, но самое главное, сохранились прекрасные традиции абхазского виноделия.

В Абхазии кроме крупного винодельческого предприятия ООО «Вина и воды Абхазии», успешно работают новые предприятия, такие как «Абхазвино» в Бабушарах (Гулрыпшский район), «Аргун Иашта» в селе Куланурхва (Гудаутский рафон), «Шато Абхаз» в Пицунде (Гагрский район), Дурипшская винодельня в селе Дурипш (Гудаутский район) , некоторые другие мелкие частные предприятия, которые не имеют отношения к фирме ООО «Вина и воды Абхазии», но успешно развиваются в производстве винодельческой продукции.

Официальная презентация книги В.Б. Авидзба «100 лет. История промышленного виноградарства и виноделия Абхазии» состоится в ближайшее время.