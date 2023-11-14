ВЫШЕЛ В СВЕТ СБОРНИК АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ «ДУРИПШСКИЙ СХОД».

Сухум, 14 ноября 2023. Абхазия - Информ. Вышел в свет сборник из трех томов архивных документов «Дурипшский сход». Презентация книги прошла в конференц-зале Музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба.

Директор проекта – Зураб Лакербая. Руководители проекта Астамур Тания и Омар Тушурашвили. Рабочая группа по составлению сборника состоит из шести человек.

Документы, публикуемые в данном сборнике, проливают свет на события антиколхозного Дурипшкского схода 1931 года. В книге публикуются архивнеы материалы по практике подобных сходов или общих народных собраний (абх. Ажвлар реизара букв. «собрание родов»), которые имеют в Абхазии давнюю традицию.

Решение о проведении "Дурипшского схода" было принято 14 февраля 1931 года, спустя два дня с момента VI съезда Советов Абхазии, на котором было сделано обращение о принятии республики в состав Грузии. Тогда была создана инициативная группа о созыве "Дурипшского схода" и была намечена дата 18 февраля, то есть за день до Всегрузинского съезда Советов где должно было быть принято решение о вхождении Абхазии в состав Грузии. 18 февраля собрался сход в Дурипше. Что интересно, даже в секретных документах нигде не афишируется вопрос о вхождении Абхазской ССР в состав Грузии как автономии.

19 февраля, на второй день "Дурипшского схода", в Грузии принималось решение о вхождении Абхазской ССР в состав Грузии. Данное решение осложняло обстановку в Абхазии. Согласно источникам, в этот день на сход приехали представители правительства Абхазии, которых не приняли. Участники схода принимают решение о создании вооруженного отряда, который нужен был для того, чтобы сохранять порядок на сходе и для того, чтобы не допустить ареста участников и организаторов схода.

Затем в Абхазию ввели войска из Грузии, однако стороны сумели найти выход из сложившейся ситуации.

"Дурипшский сход" закончился тем, что Нестор Лакоба уговорил его представителей разойтись, сам взял на себя обязательства рассмотреть поднятые на сходе вопросы.

Было арестовано более 500 участников схода, были перестрелки и погибшие. В некоторых местах, например жители села Джирхуа оказывали властям вооруженное сопротивление. При этом, благодаря Нестору Лакоба, удалось избежать массовых расстрелов.

В советское время причиной "Дурипшского схода" было недовольство абхазских крестьян коллективизацией, однако современная историография отмечает, что он был связан в том числе с политическими вопросами, то есть недовольством людей включением ССР Абхазия в состав Грузии в качестве автономной республики.

Это очередной успешный проект по изданию сборников архивных материалов, при поддержке Дирекции по вопросам политконсультирования Совета Европы. При содействии структуры был издан трехтомник «Большой террор в Абхазии (Абхазская АССР): 1937-1938 гг.»