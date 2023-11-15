УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН СССР ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ, РЕКОРДСМЕН МИРА РУСЛАН ТАРКИЛ

«Горько осознавать, что уходят такие легендарные спортсмены. Для тех, кто знал Руслана Расимовича, он останется примером для подражания, образцом мужества, стойкости и жизнелюбия. На его победах было воспитано не одно поколение абхазских тяжелоатлетов», - говорится в сообщении.



Государственный комитет РА по делам молодежи и спорта выражает искренние соболезнования семье, близким и друзьям Руслана Расимовича.

Это большая потеря для всего спортивного сообщества.



Глубоко скорбим... Светлая память...

Руслан Таркил родился 5 мая 1950 года в селе Дурипш Гудаутского района Абхазии. Выпускник факультета физического воспитания Сухумского государственного педагогического института (1972). В институте начал заниматься легкой атлетикой (метание диска и толкание ядра), а потом увлекся тяжелой атлетикой.

В 19 лет Руслан Таркил завоевал серебряную медаль на юношеском чемпионате Советского Союза (тренер Васо Радимашвили). Через год победил на юниорском первенстве СССР. В упорнейшей борьбе Руслан Таркил стал абсолютным чемпионом СССР среди юниоров в полутяжелой весовой категории.

В 1971 году победил на крупнейшем международном турнире «Дружба» в Болгарии (на уровне чемпионатов мира).

Чемпион СССР среди юношей (1969).

Чемпион СССР среди юниоров (1970).

Чемпион Спартакиады Грузинской ССР. Трехкратный рекордсмен мира, Тбилиси (1972).

Серебряный призер VI Спартакиады народов СССР, Вильнюс (1975).

Серебряный призер кубка СССР, Челябинск (1975).

Победитель международных соревнований Болгарии, ГДР, Кубе, Монголии.

Рекордсмен Абхазской АССР, Грузинской ССР в весе до 90, 100 кг. Рекордсмен мира среди юниоров в весе до 90 кг.