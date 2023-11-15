 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Ноябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН: НИ О КАКОМ ТРЕХКРАТНОМ ПОВЫШЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ РЕЧЬ НЕ ИДЕТ

Новости Среда, 15 ноября 2023 03:39
Оцените материал
(0 голосов)
КРИСТИНА ОЗГАН: НИ О КАКОМ ТРЕХКРАТНОМ ПОВЫШЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ РЕЧЬ НЕ ИДЕТ

Сухум. 14 ноября 2023. Абхазия-Информ. В парламенте Абхазии прошло закрытое заседание Комитента  по бюджету,  кредитным организациям, налогам и финансам, где обсуждался вопрос определения источника финансирования покрытия дефицита электроэнергии в 2023 году.

В некоторых СМИ и соцсетях появилась информация о том, что вице-премьер, министр экономики Кристина Озган якобы  предложила увеличить тарифы на электроэнергию в три раза.

«Хочу обратить внимание, что в СМИ появилась информация, не соответствующая действительности. Ни о каком трехкратном повышении тарифов на электроэнергию на заседании комитета речь не шла. Речь шла о том, что в 2022 году Правительство республики приняло осознанное решение о том, что повышение тарифов на электроэнергию должно носить поэтапный характер. Никакие иные решения на этот счет не принимались и приниматься не будут. Мы действуем в рамках пятилетней тарифной политики», – прокомментировала ситуацию Кристина Озган.

Что касается перетока электроэнергии, то ни для кого не секрет, что в Абхазии ежегодно образуется  дефицит электроэнергии. Он покрывается за счет перетока из России.  Поставки электроэнергии из Российской Федерации производятся с  2016 года.

С 2020 по 2023 год включительно переток электроэнергии из РФ осуществлялся на гуманитарной основе.  Республика Абхазия не оплачивала его за счет бюджетных средств. В текущем же году Абхазия поставку этой электроэнергии должна оплатить самостоятельно.

«Покрытие  необходимого дефицита  электроэнергии в  2023 году суммарно может составить  порядка 900 млн руб., из которых 135  млн рублей Абхазия уже оплатила.  Сейчас же мы обсуждали вопрос  поставки на сумму 200 млн руб. Переговорный процесс с российской стороной пока не завершен. Мы ведем переговоры. О том,  какая сумма в итоге необходима будет для покрытия дефицита уже в декабре, будет известно чуть позже», – сказала Озган.  

Источник: https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/8419-kristina-ozgan-ni-o-kakom-trekhkratnom-povyshenii-tarifov-na-elektroenergiyu-rech-ne-idet
© АПСНЫПРЕСС

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 15 ноября 2023 03:42

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН СССР ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ, РЕКОРДСМЕН МИРА РУСЛАН ТАРКИЛ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.