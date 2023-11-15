КРИСТИНА ОЗГАН: НИ О КАКОМ ТРЕХКРАТНОМ ПОВЫШЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ РЕЧЬ НЕ ИДЕТ

В некоторых СМИ и соцсетях появилась информация о том, что вице-премьер, министр экономики Кристина Озган якобы предложила увеличить тарифы на электроэнергию в три раза.

Сухум. 14 ноября 2023. Абхазия-Информ . В парламенте Абхазии прошло закрытое заседание Комитента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, где обсуждался вопрос определения источника финансирования покрытия дефицита электроэнергии в 2023 году.

«Хочу обратить внимание, что в СМИ появилась информация, не соответствующая действительности. Ни о каком трехкратном повышении тарифов на электроэнергию на заседании комитета речь не шла. Речь шла о том, что в 2022 году Правительство республики приняло осознанное решение о том, что повышение тарифов на электроэнергию должно носить поэтапный характер. Никакие иные решения на этот счет не принимались и приниматься не будут. Мы действуем в рамках пятилетней тарифной политики», – прокомментировала ситуацию Кристина Озган.

Что касается перетока электроэнергии, то ни для кого не секрет, что в Абхазии ежегодно образуется дефицит электроэнергии. Он покрывается за счет перетока из России. Поставки электроэнергии из Российской Федерации производятся с 2016 года.

С 2020 по 2023 год включительно переток электроэнергии из РФ осуществлялся на гуманитарной основе. Республика Абхазия не оплачивала его за счет бюджетных средств. В текущем же году Абхазия поставку этой электроэнергии должна оплатить самостоятельно.

«Покрытие необходимого дефицита электроэнергии в 2023 году суммарно может составить порядка 900 млн руб., из которых 135 млн рублей Абхазия уже оплатила. Сейчас же мы обсуждали вопрос поставки на сумму 200 млн руб. Переговорный процесс с российской стороной пока не завершен. Мы ведем переговоры. О том, какая сумма в итоге необходима будет для покрытия дефицита уже в декабре, будет известно чуть позже», – сказала Озган.



Источник: https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/8419-kristina-ozgan-ni-o-kakom-trekhkratnom-povyshenii-tarifov-na-elektroenergiyu-rech-ne-idet

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