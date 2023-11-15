КОНТРАБАНДА СИГАРЕТ

Сухум. 15 ноября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/у «Гал» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на т/п «Ингур» была остановлена и подвергнута досмотру ручная кладь гражданки, следовавшей из Абхазии. В результате досмотра была обнаружена и изъята табачная продукция с акцизной маркой Республики Абхазия в количестве 2 000 ед. о наличии которой в установленной форме заявлено не было.