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Абхазия Информ

КОНТРАБАНДА СИГАРЕТ

Новости Среда, 15 ноября 2023 18:06
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КОНТРАБАНДА СИГАРЕТ

Сухум. 15 ноября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/у «Гал» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на т/п «Ингур» была остановлена и подвергнута досмотру ручная кладь гражданки, следовавшей из Абхазии. В результате досмотра была обнаружена и изъята табачная продукция с акцизной маркой Республики Абхазия в количестве 2 000 ед. о наличии которой в установленной форме заявлено не было.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 15 ноября 2023 18:08

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