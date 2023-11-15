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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Среда, 15 ноября 2023 18:09
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ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 15 ноября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями в ходе реализации оперативной информации на т/п «Псоу», в зоне таможенного контроля легкового транспорта по направлению «Импорт» было остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия. В результате досмотра багажного отсека были обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на территорию  Абхазии аппараты для извлечения криптовалюты в количестве четырех единиц.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 15 ноября 2023 18:11

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