ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ
Сухум. 15 ноября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями в ходе реализации оперативной информации на т/п «Псоу», в зоне таможенного контроля легкового транспорта по направлению «Импорт» было остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия. В результате досмотра багажного отсека были обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на территорию Абхазии аппараты для извлечения криптовалюты в количестве четырех единиц.
Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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