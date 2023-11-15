ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 15 ноября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями в ходе реализации оперативной информации на т/п «Псоу», в зоне таможенного контроля легкового транспорта по направлению «Импорт» было остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия. В результате досмотра багажного отсека были обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на территорию Абхазии аппараты для извлечения криптовалюты в количестве четырех единиц.