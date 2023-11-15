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Абхазия Информ

СУХУМСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ОСТРО НУЖДАЕТСЯ В РЕАНИМАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ

Новости Среда, 15 ноября 2023 18:11
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СУХУМСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ОСТРО НУЖДАЕТСЯ В РЕАНИМАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ

Сухум. 15 ноября 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел совещание с профильными медиками по вопросу открытия на базе Сухумской инфекционной больницы реанимационного отделения. В совещании приняли участие заместитель министра Саида Делба и начальник МУ администрации г.Сухум «Управление здравоохранения» Ирма Воуба.

С инициативой об организации отделения выступило руководство Сухумской инфекционной больницы.

«Минздрав поддерживает данную инициативу. В инфекционной больнице большой поток пациентов, некоторым из которых зачастую необходимы реанимационные мероприятия. Особенно это важно с учетом большого потока детского населения, которое обращается за помощью в медучреждение.

На сегодняшний день в больнице есть реаниматологи, но в определенный момент, в пиковые сезонные нагрузки, они просто могут не справиться. В этой связи подчеркиваю необходимость открытия полноценного отделения реанимации», – сказал Эдуард Бутба.

Говоря о кадровом обеспечении будущего отделения, участники совещания отметили, что проблему можно решить ротацией персонала из городских и районных больниц, а также командировкой российских коллег.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 15 ноября 2023 18:17

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