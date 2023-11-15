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Абхазия Информ

РЕЗЕРВНЫЙ СКЛАД ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ МИНЗДРАВА ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЕТСЯ

Новости Среда, 15 ноября 2023 18:13
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РЕЗЕРВНЫЙ СКЛАД ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ МИНЗДРАВА ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЕТСЯ

Сухум. 15 ноября 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба проинспектировал работу резервного склада медикаментов Минздрава. О текущем положении дел министру рассказал начальник Управления обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Ахра Аджба.

Как отметил Аджба, резерв пополняется постоянно. На сегодняшний день проблем в текущей работе не возникает.

Эдуард Бутба подчеркнул необходимость хранения грузов медицинского, в том числе и лекарственного, назначения – в соответствии с приказами Минздрава и другими нормативными документами.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 15 ноября 2023 18:18

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