РЕЗЕРВНЫЙ СКЛАД ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ МИНЗДРАВА ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЕТСЯ
Сухум. 15 ноября 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба проинспектировал работу резервного склада медикаментов Минздрава. О текущем положении дел министру рассказал начальник Управления обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Ахра Аджба.
Как отметил Аджба, резерв пополняется постоянно. На сегодняшний день проблем в текущей работе не возникает.
Эдуард Бутба подчеркнул необходимость хранения грузов медицинского, в том числе и лекарственного, назначения – в соответствии с приказами Минздрава и другими нормативными документами.
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