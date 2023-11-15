РЕЗЕРВНЫЙ СКЛАД ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ МИНЗДРАВА ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЕТСЯ

Как отметил Аджба, резерв пополняется постоянно. На сегодняшний день проблем в текущей работе не возникает.

Эдуард Бутба подчеркнул необходимость хранения грузов медицинского, в том числе и лекарственного, назначения – в соответствии с приказами Минздрава и другими нормативными документами.