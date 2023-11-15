МВД ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 15 ноября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе обследования территории бывшего ипподрома в с. Елыр Очамчырского района выявили действующую майнинг-ферму. При участии специалистов Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору, а также Очамчырского филиала РУП «Черноморэнерго» изъято 40 аппаратов по добыче криптовалют, принадлежащие Вардая Марату Робертовичу, жителю Очамчырского района.

В лесном массиве с. Кутол Очамчырского района сотрудниками УЭБ и ПК МВД совместно с Госстандартом обнаружено и изъято 18 майнинг-аппаратов, принадлежащие Хинтба Тамелу Валериановичу, жителю г. Сухум.

В Гулрыпшском районе, в с. Нижний Пшап, в частном домовладении по улице Леона обнаружено 23 аппарата, принадлежащие Кутелия Вадику Ивановичу. Оперативные мероприятия провели сотрудники УЭБиПК МВД при участии Госстандарта Абхазии.

Так же в Гулрыпшском районе, в с. Уарча, в лесном массиве, сотрудниками управления экономической безопасности совместно с СОБР МВД при участии специалистов Госстандарта обнаружено 25 аппаратов по добыче криптовалют, принадлежащие жителю г. Сухум Папба Рустаму Гурамовичу.

Изъятые аппараты помещены на склад временного хранения, общая мощность незаконно потребляемой энергии составила 166 кВТ. В отношении владельцев майнинг-оборудования составлены административные протоколы в соответствии с ч.2 ст. 96.1 КоАП РА.

В МВД действует горячая линия. Кому известно о незаконной деятельности майнинг-объектов, просим направить сообщение на телефон доверия: +7 (940) 920-20-95 WhatsApp, Telegram Messenger, Facebook.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.