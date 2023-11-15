В СПЕЦНАЗЕ ГСО ПРОШЛИ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ
Сухум. 15 ноября 2023. Абхазия-Информ. В соответствии с приказом начальника Государственной службы охраны Абхазии генерал-майора Дмитрия Дбар, на тренировочной базе отдела специального назначения ГСО прошли тактико-специальные занятия.
В течение нескольких дней спецназовцы совершенствовали свои профессиональные навыки и умения по огневой, физической и тактико-специальной подготовке как на базе отдела, так и на полигоне в селе Нижняя Эшера.
За время учений спецназ службы Госохраны отработал несколько задач, в том числе, задержание вооруженных злоумышленников, оказавших активное сопротивление и пытавшихся скрыться на автомобиле, обезвреживание условных преступников, скрывавшихся в высотном здании.
По итогам, Дмитрий Дбар высоко оценил прошедшие учения, отметив, что личный состав профессионально справился с поставленными задачами.
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