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Абхазия Информ

ОСНОВНОЙ АКЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «АШАНА» ИСПОЛНИЛОСЬ 12 ЛЕТ

Новости Среда, 15 ноября 2023 18:35
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ОСНОВНОЙ АКЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «АШАНА» ИСПОЛНИЛОСЬ 12 ЛЕТ

Сухум. 15 ноября 2023. Абхазия-Информ. 12 лет – много это или мало? Ответ на этот вопрос отражают показатели эффективности работы КБФ «Ашана».

За прошедшие 12 лет общая сумма средств, направленных на лечение тяжелобольных детей составила – 101 млн 878 тыс. 425 рублей.

Оплачен 621 курс лечения 427 детям.

Проведено более 260 благотворительных акций.

Речь идет не только о количестве, но о качестве и регулярности оказываемой помощи, об эффекте, который получают дети и их родители, а также наше общество.

КБФ «Ашана» не собирается останавливаться на достигнутом и будет двигаться только вперед, развиваться, разрабатывать новые программы.

КБФ «Ашана» неустанно благодарим всех, кто его поддержал и тех, кто помогал ему в течение всего времени.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 15 ноября 2023 18:41

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