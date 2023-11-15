ОСНОВНОЙ АКЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «АШАНА» ИСПОЛНИЛОСЬ 12 ЛЕТ
Сухум. 15 ноября 2023. Абхазия-Информ. 12 лет – много это или мало? Ответ на этот вопрос отражают показатели эффективности работы КБФ «Ашана».
За прошедшие 12 лет общая сумма средств, направленных на лечение тяжелобольных детей составила – 101 млн 878 тыс. 425 рублей.
Оплачен 621 курс лечения 427 детям.
Проведено более 260 благотворительных акций.
Речь идет не только о количестве, но о качестве и регулярности оказываемой помощи, об эффекте, который получают дети и их родители, а также наше общество.
КБФ «Ашана» не собирается останавливаться на достигнутом и будет двигаться только вперед, развиваться, разрабатывать новые программы.
КБФ «Ашана» неустанно благодарим всех, кто его поддержал и тех, кто помогал ему в течение всего времени.
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