В ОТЕЛЯХ АБХАЗИИ СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ МЕСТ НА НОВЫЙ ГОД

Эксперты туроператора «Интурист» отмечают, что бронирования на новогодний период возросли в 3,5 раза по сравнению с ноябрем 2022 года. Аналогичную тенденцию роста спроса подтверждают и другие туроператоры, включая «Дельфин» и АЛЕАН.

Сухум. 15 ноября 2023. Абхазия-Информ. В текущем году наблюдается безпрецедентный интерес к новогодним поездкам в Абхазию, как выяснила АТОР. Спрос на такие туры значительно превышает показатели прошлого года.

Специалисты «Русского Экспресса» добавляют, что в этом году наблюдается самый высокий спрос на отели Абхазии за последние годы, причем интерес проявляется даже к отелям, которые раньше не пользовались большим спросом или были востребованы лишь непосредственно перед праздниками. В «Интуристе» поясняют, что ситуация с новогодними продажами по Абхазии напоминает раннее бронирование лета 2023 года. Туристы, по их словам, спешат забронировать новогодние и рождественские туры в Абхазию, пока еще есть свободные места в популярных и качественных отелях.

Эксперты АЛЕАН считают, что такой активный спрос на новогодние туры в Абхазию обусловлен как привлекательными ценами, так и увеличением количества отелей, работающих круглогодично и предлагающих питание. В их ассортименте на зимний сезон 2023–2024 количество таких объектов как минимум удвоилось. Традиционно, пик продаж по Абхазии приходился на конец ноября — начало декабря, но в этом году из-за высокой загрузки отелей и текущей динамики бронирований ожидаемый рост продаж в декабре может не произойти из-за дефицита мест, предупреждают в АЛЕАН.

Согласно информации от «Русского Экспресса», уже продано от 70 до 90% номерного фонда в высококлассных объектах Абхазии на Новый год, и некоторые отели приостановили продажи отдельных категорий номеров на пиковые новогодние даты. В «Мультитуре» сообщают, что, хотя отели Абхазии все еще подтверждают бронирования, некоторые из них уже объявили о приостановке продаж на весь период или на отдельные категории номеров, при этом ситуация меняется ежедневно.