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Абхазия Информ

В АНАПЕ НА БЕРЕГУ МОРЯ НАШЛИ БУТЫЛКУ С ПОСЛАНИЕМ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Среда, 15 ноября 2023 18:45
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В АНАПЕ НА БЕРЕГУ МОРЯ НАШЛИ БУТЫЛКУ С ПОСЛАНИЕМ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 15 ноября 2023.  Абхазия-Информ. В Анапе в районе Малого Утриша на берегу моря нашли бутылку с посланием из Абхазии, сообщила пресс-служба государственного природного заповедника «Утриш».

Бутылка была обнаружена инспектором заповедника. Как оказалось, ее отправили в морское плавание 26 сентября 2023 года.

За 9-10 дней стеклянный сосуд с посланием преодолел около 350 километров от Пицунды до Малого Утриша, находясь в море.

Ранее жители Турции нашли бутылку с трогательным письмом, которое отправил летом мальчик из Крыма. Бутылка с текстом ребенка преодолела сотни километров от крымского полуострова до пролива Босфор меньше чем за два месяца. Послание настолько растрогало жителей соседнего государства, что он они даже решили отправить мальчику свой привет.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 15 ноября 2023 18:49

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